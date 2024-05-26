AFAD’ta 31 personele su üstü eğitimi

Toplam 6 il müdürlüğünden 31 personelin katılımı ile düzenlenen su üstü eğitimleri Sakarya AFAD ev sahipliğinde Düzce Melen Çayı’nda devam etti. Eğitimde, su üstü arama kurtarma konusunda personelin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Sakarya AFAD İl Müdürü Bekir Şen, eğitim alanını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.
Eğitim sürecindeki ilerlemeleri yerinde inceleyen Şen, katılımcılara başarılar dileyerek gösterdikleri özveri için de teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.