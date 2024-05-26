Kurbanlık hayvanlarını beslemek isterken yem kırma makinesine kapılarak hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Gürçam köyünde büyükbaş besihane çiftliğinde kurbanlık hayvanlarına bakan Savaş Şenol, yem kırma makinesine kolunu kaptırdı. Makineyi kapatamayan ve kolunu kurtaramayan Şenol, makineye kapıldı. Durumun fark edilmesi ile durum 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Şenol'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.