Göynük'te uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Göynük Mudurnu kara yolunda Engin D. (27) yönetimindeki 14 AC 208 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacıayaz Geçidi mevkisinde uçuruma devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.