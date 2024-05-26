Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkte yer alan ve "Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı ile kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede yer alan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Gölcük Tabiat parkına gelen yerli ve yabancı tatilciler, tatillerinin keyfini göl çevresindeyürüyüş yaparak, bisiklete binerek, golf araçları ile göl çevresinde tur atarak, piknik alanlarında piknik yaparak ve doğanın büyüleyen manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirerek geçirdi.

Abant Gölü Milli Parkı'na gelen tatilciler ise, piknik alanlarında piknik yaparak, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve kartpostal manzara eşliğinde fotoğraf çektirerek, doğa ile iç içe tatil yaptı.