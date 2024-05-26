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Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!

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Bolu Veteranlar Futbol Turnuvası B Grubu'nda ikinci hafta maçları tamamlandı. Toplamda 34 gol atılan maçlar, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. İşte detaylar ve öne çıkan performanslar.

Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı! mask
Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!
Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!
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Bolu Veteranlar Futbol Turnuvası B Grubu ikinci hafta maçları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Toplamda atılan 34 golle tam bir gol yağmuru yaşandı. Takımların kıyasıya mücadelesi, turnuvanın rekabet seviyesini ve heyecanını bir üst seviyeye taşıdı.

Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!

1453 Osmanlı'dan Şabablı Metal'e gol şöleni

Şampiyonluk adaylarından 1453 Osmanlı, Şabablı Metal karşısında etkileyici bir performans sergiledi. 6-2'lik skorla rakibini mağlup eden 1453 Osmanlı, turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Takım, turnuva boyunca gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!

Liva İnşaat'tan Köroğlu Beton'a karşı güçlü galibiyet

Liva İnşaat, Köroğlu Beton ile oynadığı maçta 4-1'lik bir skorla sahadan galip ayrıldı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Liva İnşaat, kazandığı üç puanla turnuvada iddialı konumunu korudu. Bu başarı, takımın gelecek maçlar için umutlarını artırdı.

Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!

Biz Bize 2012’den Taşkestispor'a karşı farklı galibiyet

Biz Bize 2012, Taşkestispor ile olan maçında 5-1'lik farklı bir skorla galip geldi. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen ekip, turnuvadaki konumunu güçlendirdi ve gelecek maçlar için moral buldu.

Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!

Nefes kesen beraberlik

Bolu 14 FK ile SEM MAK arasında gerçekleşen mücadele, karşılıklı gollerin atıldığı ve son derece çekişmeli geçen bir maç oldu. 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan maçta her iki takım da ilk puanlarını aldı. Bu sonuç, turnuvanın ilerleyen haftaları için heyecanı artırdı.

Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!

MRC Ceylan Yapı'dan Aurora Enerji'ye farklı galibiyet

MRC Ceylan Yapı, Aurora Enerji ile yaptığı maçta 9-2'lik farklı bir skorla galip geldi. Bu sonuç, MRC Ceylan Yapı'nın turnuvadaki etkileyici performansını sürdürdüğünü gösterdi. Takım, attığı 9 golle turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birini sergiledi.

Bolu Veteranlar B Grubu'nda gol yağmuru: 2. hafta maçları tamamlandı!

Öne çıkan performanslar ve istatistikler

Bolu Veteranlar B Grubu ikinci hafta maçları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. 1453 Osmanlı'nın Şabablı Metal karşısındaki galibiyeti, Liva İnşaat'ın Köroğlu Beton'a karşı aldığı güçlü zafer ve Biz Bize 2012’ninTaşkestispor'a karşı farklı galibiyeti, turnuvanın heyecanını artıran anlardan sadece birkaçı oldu. Ayrıca, Bolu 14 FK ve SEM MAK arasındaki nefes kesen beraberlik ve MRC Ceylan Yapı'nın Aurora Enerji'ye karşı aldığı farklı galibiyet, turnuvanın çekişmesini ve rekabetini gözler önüne serdi.

26 May 2024 - 13:46 Bolu- Spor

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