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Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

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BOLHAYKO'nun son basın açıklamasında sokak hayvanlarının "uyutulma" önerisine tepki gösterildi. Kısırlaştırma seferberliği ve denetimle sorunun çözülebileceği vurgulandı. Hayvan hakları savunucuları, yasaların hayvanların yaşama hakkını korumasını istiyor.

Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi mask
Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi
Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi
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Bolu Hayvanları Koruma Derneği (Bolhayko), sokak hayvanlarının hakları konusunda son dönemde gündeme gelen tartışmalar hakkında önemli bir basın açıklaması yaptı. Dernek, sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "uyutma" önerisinin hayvanseverler üzerinde yarattığı rahatsızlığı dile getirdi.

Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

Uyutma önerisi ve hayvanseverlerin tepkisiBolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

Sokak hayvanlarının sayısının artmasıyla gündeme gelen "uyutma" önerisi, Türkiye genelinde hayvanseverler arasında büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. Bolhayko, bu önerinin dinimiz ve kültürümüzle bağdaşmadığını belirterek, yasalaşmaması gerektiğini vurguladı. Hayvanseverler, masum hayvanların yaşam haklarının korunması için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

5199 Sayılı Yasa ve eksikliklerBolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

Bolhayko, 20 yıl önce çıkarılan 5199 sayılı yasa ile sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının tam anlamıyla yapılamadığını belirtti. Eğer bu yasa tam anlamıyla uygulanmış olsaydı, bugün sokak hayvanları sorunu ile karşılaşılmayacağını vurguladı. Ancak, 1390 belediyenin sadece 237'sinde barınak bulunduğu ve çoğunun kötü durumda olduğu belirtildi.

Barınakların durumu ve belediyelerin sorumluluğuBolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

Dernek, mevcut barınakların çoğunun işkence merkezlerine dönüştüğünü ve belediyelerin bu konuda yeterli sorumluluk almadığını ifade etti. Masum hayvanların bu durumun bedelini canlarıyla ödememesi gerektiğini vurguladı. Belediyelerin daha fazla sorumluluk alarak, hayvan barınaklarını iyileştirmesi gerektiğini belirtti.

Kısırlaştırma seferberliği ile sorunun çözümüBolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

Bolhayko, gönüllülerin desteğiyle kısırlaştırma çalışmalarının başlatılması halinde sokak hayvanları sorununun çözülebileceğine inandıklarını açıkladı. Kısırlaştırma ve denetim seferberliği ile sokak hayvanlarının nüfusunun kontrol altına alınabileceği vurgulandı. Hayvanları katletmek yerine, onların yaşam haklarını korumanın daha insani bir çözüm olduğu ifade edildi.

Değerlerimiz ve sokak hayvanlarıBolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

Dernek, toplumu biz yapan değerlerin, merhamet, şefkat ve paylaşmanın önemini hatırlattı. Sokak hayvanlarının da sahipsiz olmadığını, onların da bizimle aynı yaratıcının sahip olduğu varlıklar olduğunu belirtti. Hayvanların haklarının korunması gerektiğini ve kimsenin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ötanaziye karşı tepki gösterdi

Bolhayko, sokak hayvanlarının haklarının korunması ve bu sorunun çözümü için çok sıkı bir denetim ve kısırlaştırma seferberliği gerektiğini belirtti. Hayvanların da haklarının ve ahlarının olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, toplum olarak sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak için daha bilinçli ve duyarlı olunması gerektiği mesajını verdi.

# Türkiye, Yaşam

26 May 2024 - 15:00 - Güncel

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