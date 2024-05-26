- Güncel

Bolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'dan 2024 hac sezonunda kutsal topraklara gidecek olan 530 hacı adayının uğurlama programı coşkulu anlara sahne oldu. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın konuşması ve dualarıyla hacı adayları kutsal yolculuklarına uğurlandı.

Bolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor… mask
Bolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…
Bolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hacı adaylarının dualarla uğurlanması

Bolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

Bolu, 2024 yılı hac sezonunda kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını coşkulu bir törenle uğurladı. Bolu otogarında sabahın erken saatlerinde düzenlenen uğurlama programına il müftüsü Hüseyin Demirtaş da katılarak hacı adaylarına seslendi. Programda okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler, hacı adaylarının ve onları uğurlamaya gelen vatandaşların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın konuşması

Bolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

Programda konuşma yapan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, kutsal yolculuklarına çıkan vatandaşlara önemli mesajlar verdi. Müftü Demirtaş, konuşmasına "Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne, selamımı arz eyle Rasülüs-sekaleyne" dizeleriyle başladı ve bu mübarek yolculuğun manevi önemine dikkat çekti.

Manevi yolculuğun önemiBolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

Demirtaş, hacın sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Kâbe'nin gölgesinde yapılacak duaların ve ibadetlerin, hacı adaylarının ruhani anlamda arınmasına vesile olacağını belirtti. Bu süreçte sabır, şükür ve tevazu ile hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Müftü Demirtaş, hacı adaylarına Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hayatını örnek almalarını tavsiye etti.

Hac sırasında unutulmaması gereken dualarBolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

Müftü Demirtaş, konuşmasında ayrıca hacı adaylarının dualarında sadece kendilerini değil, tüm İslam âlemini ve insanlığı da unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Gazze, Doğu Türkistan ve diğer mazlum kardeşlerimizin de dualarda yer alması gerektiğini belirtti.

Haccın evrensel önemiBolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

Hacın, Müslümanlar için evrensel bir buluşma, dertleşme, bütünleşme ve yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Demirtaş, hacı adaylarının döndüklerinde buradan aldıkları manevi güçle çevrelerine ışık saçacaklarını ve iyilik yolunda yürüyeceklerini ifade etti.

Uğurlama duaları ve coşkuBolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

Programın sonunda, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılan dua ile hacı adayları dualarla uğurlandı. Hacı adaylarının bu kutsal yolculuklarından manevi hazinelerle dönmeleri için temennilerde bulunuldu.

2024 Yılı Hac Sezonunda Bolu'dan 530 hacı adayıBolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

2024 yılı hac sezonunda Bolu'dan toplam 530 hacı adayı kutsal topraklara giderek hac görevini ifa edecek. Bu sabah düzenlenen uğurlama töreninde ise 220 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Bu önemli yolculuğa çıkan tüm hacı adaylarına hayırlı bir hac sezonu dileyen Demirtaş, herkesin sağ salim dönmesini temenni etti.

26 May 2024 - 15:03 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL