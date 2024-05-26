Bolu’dan 530 hacı adayı akın akın hacca gidiyor…

Hacı adaylarının dualarla uğurlanması

Bolu, 2024 yılı hac sezonunda kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını coşkulu bir törenle uğurladı. Bolu otogarında sabahın erken saatlerinde düzenlenen uğurlama programına il müftüsü Hüseyin Demirtaş da katılarak hacı adaylarına seslendi. Programda okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler, hacı adaylarının ve onları uğurlamaya gelen vatandaşların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın konuşması

Programda konuşma yapan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, kutsal yolculuklarına çıkan vatandaşlara önemli mesajlar verdi. Müftü Demirtaş, konuşmasına "Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne, selamımı arz eyle Rasülüs-sekaleyne" dizeleriyle başladı ve bu mübarek yolculuğun manevi önemine dikkat çekti.

Manevi yolculuğun önemi

Demirtaş, hacın sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm olduğunu vurguladı. Kâbe'nin gölgesinde yapılacak duaların ve ibadetlerin, hacı adaylarının ruhani anlamda arınmasına vesile olacağını belirtti. Bu süreçte sabır, şükür ve tevazu ile hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Müftü Demirtaş, hacı adaylarına Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hayatını örnek almalarını tavsiye etti.

Hac sırasında unutulmaması gereken dualar

Müftü Demirtaş, konuşmasında ayrıca hacı adaylarının dualarında sadece kendilerini değil, tüm İslam âlemini ve insanlığı da unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Gazze, Doğu Türkistan ve diğer mazlum kardeşlerimizin de dualarda yer alması gerektiğini belirtti.

Haccın evrensel önemi

Hacın, Müslümanlar için evrensel bir buluşma, dertleşme, bütünleşme ve yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Demirtaş, hacı adaylarının döndüklerinde buradan aldıkları manevi güçle çevrelerine ışık saçacaklarını ve iyilik yolunda yürüyeceklerini ifade etti.

Uğurlama duaları ve coşku

Programın sonunda, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılan dua ile hacı adayları dualarla uğurlandı. Hacı adaylarının bu kutsal yolculuklarından manevi hazinelerle dönmeleri için temennilerde bulunuldu.

2024 Yılı Hac Sezonunda Bolu'dan 530 hacı adayı

2024 yılı hac sezonunda Bolu'dan toplam 530 hacı adayı kutsal topraklara giderek hac görevini ifa edecek. Bu sabah düzenlenen uğurlama töreninde ise 220 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Bu önemli yolculuğa çıkan tüm hacı adaylarına hayırlı bir hac sezonu dileyen Demirtaş, herkesin sağ salim dönmesini temenni etti.