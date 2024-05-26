Bolunun Mengen ve Kıbrısçık ilçelerine maden işletme ruhsatı

Başkan ve Karataş madencilik şirketleri yönetecek

Maden işletme ruhsat talepleri listesi yayımlandı Bolu’ya bağlı Mengen ilçesine ve Kıbrısçık ilçeleri için iki şirkete maden işletme ruhsatı verildi. Bu şirketler Başkan madencilik ve Karataş madencilik oldu. Başkan madencilik Mengen ilçesindeki 3412677 numaralı maden sahasını işletme ve kuvars madeni çalışmaları yapılabilmesi için izin verildi. Karataş madencilik ise Kıbrısçık da bulunan 3405373 numaralı sahayı Bentonit madeni için işletecek.

Peki bentonit ve kuvars nedir hangi alanlarda kullanılır?

Bentonit: Volkanik külün yerinde ayrışmasıyla oluşan ve büyük ölçüde montmorillonit kil mineralinden ibaret, çokça su emip şişen, ticari, olarak sondaj çamurunda, katalist, boya, plastik dolgu vb. konularda kullanılan toprağımsı bir madendir. Bentonit madeninin çokça kullanım alanlarıda bulunur bunlardan bazıları boya sanayisi, gübre yapımı, atık suları temizlemeleri gibi alanların yanı sıra temizlik malzemelerinde ve cilt bakım malzemelerinde de kullanılır.

Eskiden savaş aletleri yapılırmış

Kuvars: Doğada en sık bulunan minerallerden olan kuvars Silisyum ve oksijenin birleşmesi ile oluşur. Ve zamanla etrafında olan olaylardan etkilenir ve sertleşir doğadaki en sert madenlerden biridir. Kuvars taşının bir sürü kullanım alanı da vardır. Sert ve kolay bozulmayan yapısı sayesinde Osmanlı zamanında erkekler savaş aletlerinde kadınlar tarafından ise görüntüsü itibari ile takılarda kullanılırdı.