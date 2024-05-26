Bolu ORKUT ekibine AFAD eğitimi verildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün ORKUT ekiplerine yönelik düzenlediği "Depremde Arama ve Kurtarma" eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerle afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyor. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.

Eğitime 54 kişi katıldı

Eğitime Bolu Valiliği tarafından kurulan arama kurtarma dernekleri kapsamında ORKUT üyeleri katıldı. Eğitime katılanlar arasında Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara ve 54 kişilik ORKUT ekibi yer aldı. Bu eğitimin amacı, afetlerden korunmak ve afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktı.

Eğitimde işlenen konular

Eğitim boyunca, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Teorik derslerde, deprem sırasında ve sonrasında güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda önemli bilgiler verildi.

Uygulamalı eğitim ve tatbikatlar

Eğitimin uygulamalı bölümünde, arazide yapılan tatbikatlarla hatalı ve doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi. Bu tatbikatlar, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmesi ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşıdı. Tatbikatlar sırasında yapılan hatalar anında düzeltilerek, doğru davranış şekilleri aktarıldı.

Sertifika töreni

Eğitimin sonunda yapılan sınavla katılımcıların bilgi düzeyi değerlendirildi. Sınavda başarılı olan katılımcılara sertifikaları törenle verildi. Bu sertifikalar, katılımcıların aldıkları eğitimi başarıyla tamamladıklarının ve afet anında görev alabileceklerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Eğitimin önemi ve gelecek planları

Bu tür eğitimlerin düzenli olarak verilmesi, afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. ORKUT ekibi, gelecekte de bu tür eğitimlerle bilgilerini güncelleyerek ve pratik yaparak hazır durumda olacak.

Eğitim katılımcılarının görüşleri

Eğitime katılan ORKUT üyeleri, aldıkları eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu ve afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendiklerini belirttiler. Katılımcılar, teorik bilgilerin pratik tatbikatlarla pekiştirilmesinin eğitim sürecini daha etkili hale getirdiğini ifade ettiler.

Bolu Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün rolü

Bolu Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimler, toplumun genel afet bilincini artırmayı hedefliyor. Gelecekte de bu tür eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor, böylece ORKUT ekibi ve diğer arama kurtarma ekipleri, olası afetlere karşı her zaman hazır olacak.