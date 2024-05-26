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Karadeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

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Bolu’ya yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunan, Karadeniz’in tarihi ve doğal güzelliklerle ünlü şehri Samsun'da Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor…

Karadeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun… mask
Karadeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…
Karadeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…
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Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Ambarköy Açık Hava Müzesi, 300 yıllık tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin derinliklerine yolculuk yapmak ve doğal yaşamı deneyimlemek için mükemmel bir mekan…

Karadeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

Hem doğa hem tarihKaradeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

Ambarköy Açık Hava Müzesi, 300 yıllık tarihi dokusu ve göz alıcı yapılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan bu müze, hem doğayla iç içe bir deneyim sunuyor hem de tarih meraklılarına hitap ediyor.

300 yıllık tarihi mekânKaradeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

Samsun’un Ladik ilçesinde yer alan Ambarköy Açık Hava Müzesi, 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurulu. Bünyesinde 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusu barındıran müze, 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi ile de dikkat çekiyor. Bu tarihi yapıların her biri, geçmişten günümüze ulaşan önemli kültürel mirasın bir parçası.

Geçmişten günümüze ahşap yapılarKaradeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

Ambarköy’de sergilenen ahşap yapılar, 17, 18 ve 19’uncu yüzyıllarda inşa edilmiş. Birçoğu yakılmak ve yıkılmak üzereyken vatandaşların hibe yoluyla topladığı 22 ahşap ambar, müzenin en dikkat çeken unsurlarından biri. Bu yapılar, tarihin derinliklerinden günümüze ulaşarak ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

Doğal yaşamın kalbinde bir müzeKaradeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

Ambarköy, sadece tarihi yapılarla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. İçinden akan dere, göl, su değirmeni ve seyir kulesi ile doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüler, külliye gibi yapılar, köyün doğal ve tarihi dokusunu tamamlıyor.

Geçmişten kalan değerli eserlerKaradeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

Müze, aynı zamanda geçmişte insanların günlük hayatlarında kullandıkları ancak bugün sadece hatıralarında kalan tarihi eserler, aletler ve eşyaları da sergiliyor. Bu objeler, ziyaretçilere geçmişte yaşamın nasıl olduğunu, günlük hayatın hangi eşyalarla sürdürüldüğünü gösteriyor.

Ziyaretçilerin görüşleri

Ambarköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, ortamı çok beğendiklerini ve tarihi yeniden canlandırıldığından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. Bu ziyaretçiler, müzenin sunduğu tarihi ve doğal güzellikler karşısında adeta büyülenerek bu deneyimi başkalarına da tavsiye ediyor.

Kültürel ve eğitici etkinliklerKaradeniz turunda durağınız Ambarköy Açık Hava Müzesi olsun…

Ambarköy, sadece bir müze değil, aynı zamanda çeşitli kültürel ve eğitici etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler, ziyaretçilere tarihin derinliklerine inme ve geçmişteki yaşamı daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenlenen bu etkinlikler, öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

Ambarköy'e nasıl ulaşılır?

Samsun’un Ladik ilçesinde yer alan Ambarköy Açık Hava Müzesi’ne ulaşım oldukça kolay. Şehir merkezinden düzenli olarak kalkan toplu taşıma araçları ve özel araçlarla müzeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Doğayla baş başa, tarihin içinde keyifli bir gün geçirmek isteyenler için Ambarköy mükemmel bir tercih olacak.

# Yaşam, hava, çocuk

26 May 2024 - 17:00 - Güncel

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