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Kira artışlarında yeni dönem başlıyor…

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2 Temmuz'dan itibaren kira artışları, 12 aylık enflasyon ortalaması üzerinden hesaplanacak. Yeni düzenleme, kira artış oranlarının yüzde 60'a çıkmasını sağlayarak kira piyasasında önemli değişikliklere yol açacak ve anlaşmazlıkları azaltacak.

Kira artışlarında yeni dönem başlıyor… mask
Kira artışlarında yeni dönem başlıyor…
Kira artışlarında yeni dönem başlıyor…
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla gündeme gelen kira artış oranlarındaki değişiklikler, 1 Temmuz tarihinden itibaren yeni bir dönemi başlatacak. 8 Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarına getirilen yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024'te sona eriyor. Bu tarihten itibaren kira artışları, 12 aylık enflasyon ortalaması üzerinden hesaplanacak.

Yüzde 60'a varan kira artışları

Kira artışlarında yeni dönem başlıyor…

Nisan ayı enflasyon verilerine göre, yeni düzenleme kira artış oranlarını yüzde 59.64 seviyelerine çıkarabilir. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu düzenlemenin kiralık evlerin sayısında artışa yol açacağını belirtti. Özellikle boş daire sahiplerinin, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte, dairelerini kiraya verme konusunda daha istekli olacağını vurguladı.

Kira anlaşmazlıklarına çözüm olabilir

Kira artışlarında yeni dönem başlıyor…

Özelmacıklı, yeni düzenlemenin kira anlaşmazlıklarını azaltacağını düşünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira sınırının uzatılmayacağına dair açıklamaları, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Özelmacıklı, mevcut yüzde 25 sınırının uygulanmasının zor olduğunu, yeni düzenlemenin ise daha gerçekçi bir çözüm sunduğunu belirtti.

Yeni kira sözleşmelerinde enflasyon oranı esas alınacakKira artışlarında yeni dönem başlıyor…

2 Temmuz'dan itibaren yenilenen kira kontratlarında, kira artış oranı olarak Tüketici Fiyat Endeksi'nin son 12 aylık ortalaması esas alınacak. Nisan ayı itibarıyla bu oran yüzde 59.64 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kiracı ve mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları azaltmayı hedefliyor. 2023 yılında kira ve kiracı tahliyesi gibi konularda açılan dava sayısının 120 bin seviyelerine ulaşması, bu düzenlemenin önemini artırıyor.

Boş daireler kiraya ve satışa çıkacakKira artışlarında yeni dönem başlıyor…

Yeni düzenleme, boş dairelerin kiraya veya satışa çıkarılmasını teşvik edecek. Özelmacıklı, mal sahiplerinin yüzde 25 sınırı nedeniyle boş tuttukları daireleri, sınırın kalkmasıyla birlikte kiraya verme konusunda daha hevesli olacağını ifade etti. Bu durum, hem kiracı hem de mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları azaltarak, hukuki süreçlerin iş yükünü hafifletecek.

Kira piyasasında hareketlilik bekleniyorKira artışlarında yeni dönem başlıyor…

Kira artış oranlarındaki değişiklik, emlak piyasasında hareketlilik yaratacak. Boş dairelerin kiraya verilmesi ve satışa çıkarılması, piyasada arzı artırarak dengeleyici bir rol oynayacak. Bu durum, kira fiyatlarındaki dengesizlikleri de ortadan kaldırabilir.Kira artışlarında yeni dönem başlıyor…

Özetle, 2 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni kira artış düzenlemesi, kira piyasasında önemli değişikliklere yol açacak. Hem kiracılar hem de mal sahipleri için daha adil bir sistem getirecek olan bu düzenleme, emlak piyasasında hareketliliği artıracak ve anlaşmazlıkları azaltacak. Bu yenilik, tüm taraflar için olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.

# yol, Emlak, Türk

26 May 2024 - 18:00 - Güncel

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