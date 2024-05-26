Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai başladı

Tamirat ve bakım işleri hız kazandı
Bıçakçılarda Bayram Hazırlığı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda yoğun bir mesai başladı. Bayram öncesi vatandaşların bıçak, çaydanlık ve tencere tamiratı talepleri artarken, bıçakçılar sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar çalışıyor.
Kalaycılık ve bıçak bileyiciliğiyle uğraşan Uğur İşeri, Kurban Bayramı öncesinde işlerin yoğunlaştığını belirtti. İşeri, vatandaşların bıçak, çaydanlık ve tencere tamiratı için erkenden gelmelerinin işleri kolaylaştırdığını söyledi. Bu dönemde tamirat için gelen müşteri sayısında büyük bir artış yaşanıyor.
Esnafın bayram hazırlıkları
Esnaf Murat İşeri, bayram öncesi yoğun çalıştıklarını ifade etti. İşeri, "Esnaflar olarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Müşterilerimizden talebimiz, sıkışıklık olmadan tamiri yapılacak ürünlerini erkenden getirmeleridir" dedi. Esnaf, bayram öncesi hazırlıklarını titizlikle yürütüyor.
Vatandaşın bayram telaşı
Vatandaşlar, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlamak için çarşıdaki esnafa erken saatlerde gitmeyi tercih ediyor. Bayram öncesinde yoğunlaşan işler nedeniyle bıçakçılarda ve kalaycılarda kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar, bayramda kullanacakları eşyaların tamiratını son güne bırakmamak için erkenden çarşıya akın ediyor.
Yoğun mesaiye devam
Kurban Bayramı'na günler kala, bıçakçılar ve kalaycılar yoğun mesailerine devam ediyor. Bayram öncesi tüm hazırlıkların tamamlanabilmesi için esnaflar özveriyle çalışıyor. Vatandaşların tamirat ihtiyaçlarını karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet veriliyor. Bayramın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için esnaflar ellerinden geleni yapıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.