Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğun mesai başladı

Tamirat ve bakım işleri hız kazandı

Bıçakçılarda Bayram Hazırlığı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda yoğun bir mesai başladı. Bayram öncesi vatandaşların bıçak, çaydanlık ve tencere tamiratı talepleri artarken, bıçakçılar sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar çalışıyor.

Kalaycılık ve bıçak bileyiciliğiyle uğraşan Uğur İşeri, Kurban Bayramı öncesinde işlerin yoğunlaştığını belirtti. İşeri, vatandaşların bıçak, çaydanlık ve tencere tamiratı için erkenden gelmelerinin işleri kolaylaştırdığını söyledi. Bu dönemde tamirat için gelen müşteri sayısında büyük bir artış yaşanıyor.

Esnafın bayram hazırlıkları

Esnaf Murat İşeri, bayram öncesi yoğun çalıştıklarını ifade etti. İşeri, "Esnaflar olarak Kurban Bayramı'na hazırlanıyoruz. Müşterilerimizden talebimiz, sıkışıklık olmadan tamiri yapılacak ürünlerini erkenden getirmeleridir" dedi. Esnaf, bayram öncesi hazırlıklarını titizlikle yürütüyor.

Vatandaşın bayram telaşı

Vatandaşlar, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlamak için çarşıdaki esnafa erken saatlerde gitmeyi tercih ediyor. Bayram öncesinde yoğunlaşan işler nedeniyle bıçakçılarda ve kalaycılarda kuyruklar oluşuyor. Vatandaşlar, bayramda kullanacakları eşyaların tamiratını son güne bırakmamak için erkenden çarşıya akın ediyor.

Yoğun mesaiye devam

Kurban Bayramı'na günler kala, bıçakçılar ve kalaycılar yoğun mesailerine devam ediyor. Bayram öncesi tüm hazırlıkların tamamlanabilmesi için esnaflar özveriyle çalışıyor. Vatandaşların tamirat ihtiyaçlarını karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet veriliyor. Bayramın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için esnaflar ellerinden geleni yapıyor.