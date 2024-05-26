Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk Göynük'te

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu. Ziyarette ormancılık faaliyetleri, yangın önlemleri ve 2024 yılı programları hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı.

Ormancılık faaliyetlerine yakın bakış

Ziyaret sırasında, İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, Göynük’te yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’e ayrıntılı bilgi verdi. Bölge Müdürü, işletme şefleri ile yaptığı sohbette ormancılık faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Yangınlara karşı uyarı ve önlemler

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, özellikle olası orman yangınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Yangınların önlenmesi ve müdahale süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Şentürk, 2024 yılı için planlanan programların, tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini vurguladı.

2024 yılı programları ve tasarruf tedbirleri

Şentürk, 2024 yılı ormancılık programlarının yıl içinde program aşımına mahal vermeden uygulanması gerektiğini söyledi. Tasarruf tedbirlerinin titizlikle uygulanmasının önemine değinerek, tüm çalışanlardan azami gayret beklediğini ifade etti.

Bina ve tesis incelemeleri

Bölge Müdürü, bina ve tesislerde yaptığı incelemelerde, mevcut durumu değerlendirdi. Yapılan hizmetlerin kalitesini yerinde gören Şentürk, eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirmeler için talimatlar verdi.

Çalışmalar ve hizmetler konusunda memnuniyet

Mahmut Şentürk, yapılan hizmetler ve çalışmalar konusunda memnuniyetini dile getirdi. Orman işletmesinin çalışmaları hakkında olumlu geri bildirimlerde bulunan Şentürk, özverili çalışmaların devamını diledi.

Ziyaretin sonuçları ve temenniler

Ziyaretin sonunda, kazasız ve başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nden ayrılan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve verimliliği konusunda önemli mesajlar verdi.