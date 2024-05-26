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Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?

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Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş… Bolu İzzet Baysal Abant Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi olarak adı değiştirilen Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Okul Müdürünün siyasîler, dönemin İl Millî Eğitim Müdürü hatta dönemin Bolu Valisi ile birlikte karıştığı iddia edilen yolsuzluk ve usulsüzlük karmaşasını bir okuyucu mektubu ortaya çıkardı. Okuyunca hayrete düşeceğiniz iddialar ise birilerinin canını hayli sıkacağa benziyor…

Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu? mask
Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?
Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?
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Adı, İzzet Baysal Abant Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilen Otelcilik Turizm Meslek Lisesi hakkında haber merkezimize gelen bir ihbar mektubundaki iddiaları duyduğunuzda şok olacaksınız. İddialar birilerinin canını hayli sıkacağa benziyor.

Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Müdürü hakkında ortaya atılan iddialar yenilir yutulur gibi değil. Otel müdürünün okul imkanlarını eğitim öğretim haricinde kullandığı, müfettişlerin tespit ve raporları neticesinde teklif ettiği cezanın, siyasilerin devreye girmesiyle Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kınamaya çevrilerek örtbas edildiği, bununla birlikte okul müdürünün faturasız işlemler yaparak döner sermayeye aktarılması gereken paranın nereye aktarıldığının tespit edilemediği, faturası ibraz edilemeyen düğünlerden birinin İŞKUR Müdürü’ne ait olduğu ve dahası… İddialar karşısında şok olacaksınız…

Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?

Siyasiler ve üst düzey bürokratlar araya giriyor

Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?

Tarafımıza ulaşan 16 Mayıs 2024 Perşembe tarihli ihbar mektubunda; Bolu Turizm Otelcilik lisesinde yapılan bir soruşturmada okul müdürünün okul imkanlarını eğitim öğretim haricinde kullandığının müfettiş raporları ile tespit edilmesine rağmen, müfettişlerin teklif ettiği cezanın siyasilerin devreye girmesiyle dönemin valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından indirilerek kınamaya çevrildiği ve olayın örtbas edildiği belirtiliyor.

Düğünlerin ve birçok etkinliğin parası nereye gitti?Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?

Bahsi geçen teftişte müfettişlerin üç yıldızlı uygulama otelinin döner sermayesini işleten Turizm Otelcilik lisesinde okul müdürünün faturasız işlemler yaptığını iddia eden ihbarcı, döner sermayeye aktarılması gereken paranın nereye aktarıldığının tespit edilemediğini, 3 düğünün ve birçok etkinliğin faturasının ibraz edilemediğini, bu düğün-etkinliklerden birinin eski Eğitim Bir Sen İl Başkanı şu anki İŞKUR müdürü ile Eğitim Bir Sen yöneticisine ait olduğunu iddia etti.

İddialara göre şeytana pabucu ters giydirilmiş

Turizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?

İddiaya göre döner sermaye gelirlerinin ne şekilde tasarruf edildiği ya da adı geçen şahıslardan ne gibi bir ücret alındığı bilinmiyor. Başka bir iddiaya göre ise 2020’de Uygulama Oteli'nin depreme dayanıksız olduğu için yıkımına karar verildikten sonra otele 20 tane buzdolabı alınmış ve devlet zarara uğratılmış. İhbarcı bunun haricinde okul aile birliği harcamaları incelendiğinde öğrenci menfaatine olmayacak harcamaların da tespit edildiğini, bunların da müfettişler tarafından raporlandığını, döner sermayeden ödenmesi gereken elektriğin, doğalgaz faturalarının okul hesabından ödenerek döner sermayenin yüksek karlı gösterildiğini iddia etti.

Okulun imkanlarını yakınları da kullanmış

Okulun imkanlarının, okul müdürü ve yakınları tarafından pervasızca kullanıldığının da tespit edildiğini belirten ihbarcı, dil eğitiminin öncelikli olması gereken okulda okul müdürünün şovları haricinde çok da bir şey yapılmadığını iddia etti. Okul rehber öğretmeninin özel muayenehanesi olmasına rağmen, okula geliş gidişleri muayenehanesindeki hastalarına göre okul müdürü tarafından ayarlandığı ve harici saatlerde de müşterileri okuldaki odasında kabul ettiğini iddia etti.

O müdür şimdi İl Kültür ve Turizm Müdürü olmak istiyormuşTurizm Otelcilik’te şeytana pabucu ters giydirilmiş! Okul Müdürünün yolsuzluk ve usulsüzlüklerine Bolu İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Valiliğisi göz mü yumdu?

Tüm iddiaların müfettişler tarafından tespit edilmesine, rapor tutulmasına ve verilmesi gereken cezanın dahi bildirilmesine rağmen siyasilerin araya girmesiyle bu cezanın dönemin Vali ve İl Millî Eğitim Müdürünce kınama cezasına çevrildiği de iddialar arasında. Turizm Otelcilik Müdürü’nün tüm bunlar olmamış gibi sosyal medyada yakın arkadaşlarının vasıtasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü olması gerektiği algısını oluşturmaya çalıştığı da yapılan iddialar arasında. İhbarcı “Yani yine hırsızlığın ödüllendirilmesine şahit olacağız takdirlerinize sunuyorum” diyerek kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

İddialar inkâr edilmedi

Konuyla ilgili haber merkezimizin yaptığı araştırmada yaklaşık bir yıl önce müfettişlerin bu konularla ilgili inceleme başlatmış olduğu ve raporlar tutulduğu inkar edilmezken, görüştüğümüz kişi kesin bilgi vermekten çekindi. Kamuoyuna sunulan bu haberdeki iddialar karşısında bahsi geçen kurumlarda görevli isimleri biz açıkça yazmadık ancak kamuoyunun çok yakından tanıdığı bu isimlerin ne açıklama yapacakları ve iddialara karşı nasıl bir tutum gösterileceği de şimdiden merak konusu oldu.

# eğitim, İZZET BAYSAL, açıklama

26 May 2024 - 20:00 - Güncel

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