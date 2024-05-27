Taşkesti’de yol yatırım programları hız kesmeden devam ediyor…

Bolu’nun Taşkesti bölgesinde 2024 yılı yol yatırım programları tüm hızıyla devam ediyor. Makine İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdürü Fatih Bilgili ve İşletme Şefi Veysel Tekedereli ile birlikte bölgede yapımı süren yol projelerini yerinde inceledi. Bu inceleme sırasında, Taşkesti Orman İşletme Şefliği 429 kod nolu yeni yol projesinin detaylarına dair önemli bilgiler verildi.

Yol yapım süreci ve incelemeler

Makine İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan, yapımı devam eden 2+565 kilometre uzunluğundaki yeni yol çalışmasını dikkatle inceledi. İşletme Müdürü Fatih Bilgili ve İşletme Şefi Veysel Tekedereli'den projenin ilerleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alan Kağan, yol yapım sürecinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar ve esaslar konusunda uyarılarda bulundu. Kağan, özellikle güvenlik ve çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Teknik esaslar ve uyarılar

Yol yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve teknik esaslar, projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Turgay Kağan, teknik ekibe bu hususları hatırlatarak, olası sorunların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Ayrıca, yol yapımında kullanılan malzemelerin kalitesine ve işçiliğe de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Proje takvimi ve bütçe yönetimi

2024 yılı yol yatırım programlarının belirlenen takvime uygun şekilde tamamlanması büyük önem taşıyor. Turgay Kağan, programların yıl içerisinde ödenek aşımına meydan vermeden tamamlanması için azami gayret sarf edilmesini istedi. Bu kapsamda, bütçe yönetiminin de dikkatle yapılması gerektiğini belirten Kağan, planlanan projelerin zamanında bitirilmesinin önemine değindi.

Ekiplerin özverili çalışmaları

Yol yapımında görev alan ekiplerin özverili çalışmaları, projelerin başarısı için kritik bir rol oynuyor. Fatih Bilgili ve Veysel Tekedereli, ekiplerin motivasyonunu yüksek tutarak, proje sürecinin aksamadan ilerlemesini sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Ekiplerin disiplinli ve koordineli çalışmaları, yol yapımının hızla ilerlemesine katkı sağlıyor.

Çevresel faktörler ve güvenlik önlemleri

Yol yapım sürecinde çevresel faktörler ve güvenlik önlemleri de göz ardı edilmemesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Turgay Kağan, yol yapımında çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirterek, doğal habitatın korunmasına özen gösterilmesini istedi. Ayrıca, iş güvenliği konusunda da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Taşkesti’nin geleceği için önemli adımlar

Taşkesti’de yapılan yol yatırımları, bölgenin geleceği için büyük bir önem taşıyor. Yeni yollar, hem bölgenin ulaşım ağını güçlendirecek hem de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak. Taşkesti Orman İşletme Şefliği’nin 429 kod nolu yol projesi, bu kapsamda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.