Taşkesti'de orman yangınlarıyla mücadelede yeni adım… Tankerler muhtarlara teslim edildi

Orman yangınlarıyla mücadelede yeni adım

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı özel bütçesi kapsamında alınan traktöre monteli 3 tonluk pompalı su tanklarını Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü envanterine kaydederek köy muhtarlarına teslim etti. Bu yeni ekipmanlar, orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir rol oynayacak.

Törene yoğun katılım

Taşkesti'de gerçekleştirilen törende, İşletme Müdürü Fatih Bilgili, İşletme Şefi Veysel Tekedereli, köy muhtarları ve vatandaşlar hazır bulundu. Bu katılım, yerel halkın orman yangınlarına karşı gösterdiği duyarlılığı ve iş birliğini ortaya koydu.

Yangınla mücadelede güçlü adım

Ekinören ve Avdullar köyü muhtarlarına teslim edilen su tankerleri, yangın anında hızlı ve etkili müdahale imkanı sunacak. Traktöre monteli bu pompalı su tankları, 3 ton kapasiteleriyle yangınların kontrol altına alınmasında önemli bir avantaj sağlayacak.

Ekipmanların önemi ve kullanımı

Törende, su tankerlerinin kullanımı ve bakımına dair detaylı bilgiler muhtarlara aktarıldı. Yangınla mücadelede tankerlerin nasıl kullanılacağı, hangi durumlarda devreye gireceği ve etkin kullanım yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu bilgiler, muhtarların ve köy halkının yangınlara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlayacak.

Bölge halkının bilinçlendirilmesi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, sadece ekipman teslimatıyla yetinmeyip, aynı zamanda yangın bilinci oluşturma çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda, köylerde yangın tatbikatları düzenlenmesi ve yangınla mücadele eğitimleri verilmesi planlanıyor. Bu adımlar, bölge halkının yangınlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasını hedefliyor.

Yangın sezonuna hazırlık

Taşkesti ve çevresinde yangın riskinin arttığı yaz aylarına girerken, alınan bu önlemler büyük bir önem taşıyor. Su tankerleri, orman yangınlarının hızla kontrol altına alınması için kritik bir araç olacak. Bu sayede, yangınların geniş alanlara yayılması önlenerek, orman varlıklarının korunması sağlanacak.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu adımı, sadece bugün için değil, gelecekte de yangınla mücadelede önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Bölge halkının desteği ve iş birliği ile bu ekipmanların etkin kullanımı, ormanların korunmasında büyük rol oynayacak.