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Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi

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Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube, üyeleri, aileleriyle birlikte Aladağlar'da unutulmaz bir piknik düzenledi. Oyunlar, etkinlikler ve temiz hava eşliğinde geçen gün, katılımcılar için yılın yorgunluğunu atma fırsatı sundu.

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi mask
Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi
Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi
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Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube, geleneksel aile pikniklerine kaldığı yerden devam ediyor. Aladağlar'ın eşsiz doğasında düzenlenen piknik, üyeler ve aileleri için unutulmaz bir gün oldu. Genel Başkan Yardımcısı Ali DENİZ'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi

Renkli etkinlikler ve eğlenceler

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi

Piknikte çocuklar çeşitli oyunlarla eğlenirken, yetişkinler de çeşitli etkinliklere katıldı. Bu sayede, tüm katılımcılar keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi. Oyunlar ve yarışmalar, pikniğe katılan herkes için unutulmaz anlar yaşattı.

Temiz hava ve lezzetli yemekler

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi

Aladağlar'ın temiz havası, etkinliğe ayrı bir güzellik kattı. Katılımcılar, doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda birlikte yemek yedi. Semaverlerde kaynayan çaylar ve mangalda pişirilen lezzetli yemekler, pikniğe ayrı bir keyif kattı. Bu doğal ortamda yapılan piknik, katılımcılara büyük bir huzur ve mutluluk verdi.

Yılın yorgunluğunu atma fırsatı

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, yoğun geçen eğitim öğretim yılının yorgunluğunu bu etkinlikle attı. Aileleriyle birlikte dinlenme ve eğlenme fırsatı bulan üyeler, piknik sayesinde moral buldu. Bu tür etkinlikler, çalışanlar arasındaki bağları güçlendiriyor ve motivasyonu artırıyor.

Gelecek etkinliklerde buluşma temennisi

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube Aladağlar’da piknikteydi

Piknik sonunda, Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube yönetimi, etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Katılımcıların gösterdiği ilgi ve destek, gelecekte düzenlenecek etkinlikler için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Daha değişik ve keyifli etkinliklerde buluşma temennisi dile getirildi.

Aladağlar'da birlik ve beraberlik

Bu piknik, Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube üyeleri için sadece bir dinlenme fırsatı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliklerini pekiştiren bir etkinlik oldu. Üyeler ve aileleri, Aladağlar'ın huzur verici atmosferinde bir araya gelerek, dostluklarını ve dayanışmalarını güçlendirdi.

Eğitim-Bir-Sen'in etkinlikleri devam edecek

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube, üyelerine yönelik etkinliklerini sürdürmeye devam edecek. Gelecekte düzenlenecek farklı etkinliklerle üyeler arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen şube, bu tür organizasyonlarla çalışanlarının yanında olmayı sürdürecek.

Bu muhteşem piknik, Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube üyeleri ve aileleri için unutulmaz anılar bıraktı. Doğanın kucağında, eğlence dolu bir gün geçirerek yeni etkinlikler için enerji toplandı.

# eğitim, deniz

27 May 2024 - 11:00 Bolu- Güncel

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