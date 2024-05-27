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Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi

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Bolu Valiliği himayesinde Göynük Kaymakamlığı ve Göynük Belediye Başkanlığı gözetiminde Akşemseddin Hazretleri Vakfı tarafından düzenlenen 34. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hazretleri Anma Günü Etkinlikleri hafta sonu yapıldı. Törenlerin sürpriz bir misafiri vardı.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi mask
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi
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Eski Başbakan Göynüklülere hitap etti

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi

Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi önünden mehteran eşliğinde tören alanına protokol yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, daha sonra tören alanında saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmalarının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarında eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir konuşma yaptı. Eski Başbakan Davutoğlu konuşmasında, “Göynük Belediyesi himayelerinde düzenlenen 34. Geleneksel Akşemseddin Hz. Anma Günü etkinlikleri nedeniyle Göynük’te bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası, Anadolu’nun ilim, irfan, hikmet ve ahlak öncüsü Akşemseddin Hazretleri yolumuza ışık tutmaya devam edecektir” ifadelerime yer verdi.

Davutoğlu ve Çoşkunyürek samimiyeti

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi

Protokol konuşmalarının ardından ilahi ekibi ve semazen gösterisi yapıldı. Mehteran gösterisinin ardından misafirlere Hamamönü Meydanında yemek ikram edildi. Vatandaşın ve siyasilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler sırasında Ahmet Davutoğlu'yla AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek’in samimi tavırları gözlerden kaçmadı. Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi önünden mehteran eşliğinde tören alanına yapıla protokol yürüyüşünde ve protokolde de yan yana duran ikili ağızlarını kapatarak sık sık sohbet etti.

Törenler siyasilerden yoğun ilgi gördüEski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi

Törenlere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere Bolu’da bulunan CHP’li ilçe belediye başkanlarının tamamı katıldı. Bolu Milletvekillerinden sadece AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek törenlerde yer aldı. Çoşkunyürek anma programıyla ilgili olarak, “Kadim şehrimiz İstanbul'un Mânevi Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han Hz.'nin hocası, hekim, büyük alim, hak aşığı Akşemseddin Hz.'ni vefatının 565. sene-i devriyesinde Göynük'te düzenlenen anma programında rahmet ve hürmetle yâd ettik” dedi.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi

34. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hazretlerini Anma Günü Etkinliklerine siyasi partilerde ilgi gösterdi. Göynüklü vatandaşların ve çevre illerden gelen hemşerilerimiz yoğun ilgisi nedeniyle kalabalık geçen program sonundaki kültür bakanlığı starafından sunulan eski usul tasavvufî "meşk" katılımcılara muhteşem bir akşam yaşattı.Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı eşiyle birlikte hafta sonu Göynük İlçesine geldi

# belediye, Çevre, AK Parti

27 May 2024 - 10:00 - Güncel

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