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Sağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

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2024 Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet OK, kurbanın sadece dini bir olgu olmadığını, aynı zamanda ekonomik, sağlık ve çevre boyutları olan önemli bir ritüel olduğunu vurguladı. Ok, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda vatandaşlara önemli bilgiler sundu.

Sağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? mask
Sağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?
Sağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?
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Bolu VHO Başkanı Mehmet OK, Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı ve güvenli kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, sağlık ve dini kurallar hakkında bilgi verdi.

Kurbanlık hayvan seçiminde nelere dikkat edilmeli?Sağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Mehmet OK, kurbanlık hayvanların seçiminde dikkat edilmesi gereken sağlık ve dini kurallar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. “Kurbanlıklar; veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmelidir” dedi. OK, hareketsiz ya da tepki vermeyen hayvanlar yerine; hareketli, besili ve gözleri canlı bakan hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gebe hayvanlardan kaçınılmalı

Kurbanlık hayvan seçiminde dişi ve özellikle gebe hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini belirten OK, gebelik açısından bakıldığında bu hayvanların kesilmemesi gerektiğini ifade etti. “Kurban edilecek hayvanın tamamen sağlıklı olması, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olmaması gerekir” diye ekledi.

Sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gerekenler

Sağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kurbanlık hayvanların seçiminde sağlık ve dini yönden dikkat edilmesi gereken kurallar mevcut. OK, sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar için ise kulak küpesi ve nakil belgesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Başka ilden sevk edilen hayvanlar için "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamak gerektiğini vurguladı.

Kurbanlık hayvanın yaşı ve fiziksel durumuSağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Mehmet OK, kurbanlık hayvanın yaş sınırlarının Peygamber efendimizin sünneti ile tespit edildiğini hatırlattı. “Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır” dedi. Ayrıca, 6 ayını tamamlayan koyunun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebileceğini belirtti.

Hasta ve kusurlu hayvanlardan uzak durulmalı

OK, kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması gerektiğini vurguladı. Hasta, zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanların kurban olamayacağını söyledi.

Serbest veteriner hekimlerden destek alınmalıSağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kurbanlık hayvan seçiminde vatandaşların serbest veteriner hekimlerden gerekli desteği almalarının önemini vurgulayan OK, “Kurban edilecek hayvanların sağlık durumunun kontrol edilmesi ve uygun belgelerinin bulunması gerekmektedir” dedi.

Gelecek nesiller için gebe hayvanlardan uzak durunSağlıklı kurbanlık nasıl olur? Kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli?

Son olarak, dişi hayvanların gebelik durumunun serbest veteriner hekimler tarafından muayene edilmesi gerektiğini belirten OK, hayvancılığın geleceği için gebe hayvanların kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Ülke hayvancılığının gelişip büyümesi için dişi hayvanlara ihtiyacımız var. Halkımıza şimdiden güzel bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.

# VAR, tarım, Sağlık

27 May 2024 - 13:00 - Güncel

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