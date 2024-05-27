Zonguldak'ta trafik denetimleri sırasında Tofaş marka araç sürücüsü Ozan İ., cam filmi cezasından kaçmak için filmi elleriyle söktü. "Gençleri rahat bıraksınlar," diyerek modifiye tutkusunu savundu. Trafik ekipleri denetimlere devam edecek.

Zonguldak’ta Trafik Denetimleri

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde ticari taksi ve motosikletlere yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dikkat çeken olaylardan biri, Tofaş marka bir aracın sürücüsü Ozan İ.'nin cam filmine yönelik tepkisi oldu.

Cam Filmi Cezasından Kaçmak İçin Ellerini Kullandı

Denetim sırasında durdurulan Ozan İ.'nin aracı, modifiye edilmiş unsurları nedeniyle kontrol edildi. Ekipler, aracında modifiyeli korna bulundurduğu için sürücüye 1506 lira ceza kesti. Bunun yanı sıra, aracın camına takılmış olan filmin de çıkarılmasını talep ettiler. Ceza yememek için, Ozan İ. cam filmini elleriyle sökerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

“Gençleri Rahat Bıraksınlar”

Cam filmini söktükten sonra tepki gösteren Ozan İ., "Gençleri rahat bıraksınlar. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Sadece tek zevkimiz var, o da modifiye. Bizi rahat bıraksınlar," şeklinde konuştu. Bu olay, genç sürücülerin modifiye tutkusu ve trafik denetimleri arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik Denetimlerinin Amacı ve Sonuçları

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve yasadışı modifikasyonların önüne geçmek amacıyla yapıldığını belirtti. Ozan İ., cezai işlemlerin ardından aracını alarak denetim noktasından ayrıldı.