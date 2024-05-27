Bolu F Tipi Cezaevinde hükümlü olan Nurettin Kaya’nın annesi 'oğlum ölüm orucu tutuyor' dedi.

Nurettin Kaya, S, R, Y Tipi hapishanelerin kapatılması, tutukluların ailelerinin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine sevk edilmesi ve arkadaşları ile kalabileceği cezaevine sevk edilme talebiyle 216 gündür ölüm orucunda. 29 Şubat tarihinde Erzurum Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilip tek kişilik hücrede tutulan oğlu için konuşan Dudu Kaya göz yaşları döktü.

Oğlum, ateş olur seni ısıtırım

“Benim oğlum elini uzattı yağmur yağmadı, bulut görmedi, bir yudum su içmek istedi su bulamadı. Ölümle karşı karşıya geldi. Kimse bu acıları çekmek istemez ama mecbur kaldı. Ölüm orucunu tercih etti. Görüşüne gittim, hakarete uğradım. Telefonlarımı kestiler. 6 aydır oğlumla görüşemiyorum. Oğlum rüyalarıma giriyor, “Anne çok üşüyorum” diyor. Oğlum, ateş olur seni ısıtırım diyorum. Ben anneyim artık yüreğim kaldırmıyor” şeklinde konuştu.

Gözü yaşlı annenin feryadı

Anne Dudu Kaya, “Bolu’da şartlar yine aynı. Oğlum tuz, şeker istiyor, vermiyorlar. Devletin kesesinden değil benim kesemden alacaklar ama almıyorlar. Başsavcılığa yazı yazdı yatak talep etti. Oğluma yatağını da vermediler. Benim oğlumun talepleri kabul edilsin. Oğlum ölüm orucunda, 6 aydır görüşemiyorum, rüyalarıma giriyor” ifadelerini kullandı