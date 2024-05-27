Bolu Barosu, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu dönem sözcüsü oldu

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 15. Genel Kurulu, 25-26 Mayıs tarihlerinde Kırklareli Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel Kurula Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Aslı Çelikağ Özcan, Av. Çağdaş Yikit, Av. Umur Yücel ve Av. Emre İlhan ile birlikte Av. Eda Aydemir, Stj Av. Özge Dilmen katıldı.

Açılış konuşmasını Barolar birliği başkanı yaptı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Kırklareli Baro Başkanı Av. Turgay Hınız, TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi Av. Hicran Kandemir, Kırklareli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı ve TÜBAKKOM 15. Dönem Sözcüsü Av. Lale Ilgaz Kocakundakçı’nın açılış konuşmalarının ardından; Genel Kurul Divanı oluşturulmuş ve yeni dönem sözcülüğü ile TÜBAKKOM Yürütme Kurulu aday barolarının tanıtım konuşmaları gerçekleştirildi.

Bolu Barosu dönem sözcüsü oldu

2024 -2026 yıllarına ilişkin TÜBAKKOM 16. Dönem Sözcülüğüne ilişkin yapılan seçimde Bolu Barosu ; Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu (TÜBAKKOM) 16. dönem sözcüsü seçildi. TÜBAKKOM yürütme kurulu üyeliklerine ise Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının yanı sıra Aydın, Muş, Artvin, Gaziantep, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Konya baroları seçildi.

TBB, Bolu Barosuna teşekkür etti.

Konuya ilişkin olarak TBB’den yapılan açıklamada, “15. Dönem Sözcüsü Kırklareli Barosuna ve TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyesi Barolarımıza dönem boyunca sarf ettikleri büyük emek ve özverileri için teşekkür eder, 16. Dönem Sözcüsü Bolu Barosu ve TÜBAKKOM Yürütme Kurulunu oluşturan Barolarımızı tebrik ederiz. Tüm Barolarımızla birliktelik ve dayanışma ile; kadın hakları ve kazanımlarına yönelik her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hak ve özgürlüklerimizi korumaya ve yükseltmeye devam edeceğiz” denildi.