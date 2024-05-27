Batı Karadeniz’in yaban hayatı bu kez Safranbolu kayalıklarında görüntülendi

Ayının doğadaki ilginç anları

Karabük'ün tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, doğa severlerin ilgisini çekti. Mehmet Göktaş isimli bir vatandaş, Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) Mağarasını ziyareti sırasında kayalıklara tırmanan bir ayıyı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bu anlar, doğanın sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mağara ziyareti sırasında sürpriz karşılaşma

Mehmet Göktaş, doğayla iç içe vakit geçirmek ve Bulak Mağarasının eşsiz güzelliklerini keşfetmek için bölgeye gitmişti. Mağaranın çevresindeki ormanlık alanda doğayı gözlemleyen Göktaş, bir anda kayalıklara tırmanan bir ayı ile karşılaştı. Bu beklenmedik karşılaşma, Göktaş'ı hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı.

Cep telefonu ile anı ölümsüzleştirdi

Ayının kayalıklara tırmanışı sırasında soğukkanlılığını koruyan Mehmet Göktaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Ayının çevik hareketleri ve kararlılığı, Göktaş'ın kamerasına yansıdı. Bir süre kayalıklarda tırmanan ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Doğanın beklenmedik sürprizleri

Safranbolu gibi doğal güzellikleriyle ünlü bir bölgede, böyle bir karşılaşmanın yaşanması, doğanın ne kadar tahmin edilemez olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ayıların bu tür davranışları, genellikle yiyecek arayışı veya yaşam alanlarını keşfetme amacıyla gerçekleşir. Ancak bu kez, Mehmet Göktaş'ın kamerasına yansıyan anlar, doğanın sürprizlerle dolu olduğunu gösterdi.

Doğa gözlemcilerinin dikkatini çekti

Bu tür olaylar, doğa gözlemcileri ve fotoğrafçılar için büyük bir ilgi kaynağıdır. Mehmet Göktaş'ın çektiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok doğa sever tarafından paylaşıldı. Ayının kayalıklara tırmanışı, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği

Safranbolu ve çevresi, zengin biyolojik çeşitliliği ile bilinir. Bölgede ayılar, geyikler, tilkiler ve daha birçok yaban hayvanı yaşıyor. Bu tür karşılaşmalar, bölgenin doğal yaşam alanlarının ne kadar korunduğunu ve bu canlıların burada özgürce dolaşabildiğini gösteriyor.