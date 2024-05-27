27 May 2024 - 11:30- Güncel G:

Bolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları

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24. şampiyonluğunu dün akşam saatlerinde almayı başaran Galatasaray Futbol kulübü tüm yurtta olduğu gibi Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesindeki taraftarlarını da sevince boğdu. Bolu sokaklarında binlerce taraftar gecenin ilerleyen saatlerine kadar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları mask
Bolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları
Bolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları
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Bartın'da şampiyonluk kutlaması

Bolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları

Süper Ligi'nde son maçında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'ın, sahadan 3-1 galip ayrılmasının ardından binlerce taraftarlar sokağa akın etti. Yukarışarşı, Hükümet Caddesi, Asma, Şadırvam, Kemerköprü Meydanı gibi noktalarda buluşan binlerce taraftarlar sloganlar atıp şampiyonluğu kutladı. Yakılan meşalelerle adeta Bartın sokakları sarı-kırmızıya büründü. Çıkan duman ve kıvılcımlar nedeniyle bazı taraftarlar zor anlar yaşadı. Kimi taraftarlar ise kutlamalara araçları ile katıldı. Araçları ile konvoy yapan taraftarlar, klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

Karabük'te şampiyonluk kutlamasından renkli görüntüler

Bolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar 100. Yıl Mahallesi'nde toplandı. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu attı. Burada şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarından bazıları çocuklarını bu coşkuya ortak etti. Bazı Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk coşkusuna ortak olması kutlamada renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Zonguldak'ta meşaleler geceyi aydınlattıBolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları

Zonguldak'ta Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla sokağa döküldü. Onlarca taraftar şampiyonluk coşkusu yaşarken, iki taraftar ise üzerinde Ali Koç'un fotoğrafının yer aldığı temsili bir tabut taşıdı. Maçın bitiş düdüğüyle Zonguldak'taki Galatasaray taraftarları, kutlamalar için sokağa akın etti. Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar ellerindeki Galatasaray bayraklarını salladı. Zonguldak Valiliği önünde de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, küçük yaştaki taraftarlar da büyük bir heyecanla katıldı. İncivez Caddesi'nde üniversite öğrencileri de kutlamalara renk kattı.

Bolu’da kutlamalar bir başka güzelBolu başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak’tan şampiyonluk kutlamaları

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte meydanları doldurdu. Kardelen meydanında toplanan taraftarlar birlikte halay çekti. Fenerbahçe formalı vatandaşları aralarına alan taraftarlar centilmenlik örneği gösterdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kutlamalar süresince yolları ulaşıma açık tutmak ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

 

# KArabük, 100

27 May 2024 - 11:30 - Güncel

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