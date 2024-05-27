27 May 2024 - 19:00- Yaşam G:

81 yaşındaki emekli öğretmen 2. üniversitesini bitiriyor

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Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nde öğrenim gören 81 yaşındaki emekli öğretmen Ayşe Yıldız, “Ben okuyorum deyince, hafif bir gülümseme oluyor. ‘Yani ne gerek var? Niye yapıyorsunuz’ diyorlar. Hâlbuki onun zevkini tatsalar herkes okur” dedi.

81 yaşındaki emekli öğretmen 2. üniversitesini bitiriyor mask
81 yaşındaki emekli öğretmen 2. üniversitesini bitiriyor
81 yaşındaki emekli öğretmen 2. üniversitesini bitiriyor
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Eskişehir’de yaşayan 81 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni Ayşe Yıldız’ın okuma aşkı adeta gençlere taş çıkarıyor. Burdur Eğitim Yüksekokulu’ndan 1987 yılında mezun olan Yıldız, öğretmenlik mesleğinden emekli olduktan sonra kendini sanata adadı. Daha sonra resimler yapan emekli öğretmen birçok kez de sergi açtı. Son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nü kazanan Ayşe Yıldız, gerçekleşen açık öğretim sınavlarına girdi. 81 yaşında olmasına rağmen lisan eğitimi almaya devam eden Yıldız, Anadolu Üniversite’sinin verdiği eğitimden oldukça memnun olduğunu ve imkânlar el verirse tekrar bir bölüm okumayı hedeflediğini belirtti.

81 yaşındaki emekli öğretmen 2. üniversitesini bitiriyor

“Boş durmayı seven bir insan değilim”

81 yaşındaki emekli öğretmen 2. üniversitesini bitiriyor

Öğretmenlik yılları ve emeklilik hayatında neler yaptığından bahseden Ayşe Yıldız, “Ben işte çok boş durmayı seven bir insan değilim. 1987 yılında Burdur Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdim. Emeklilikten sonra tekrar göreve başladım. Emekli oldum fakat boş durmadım. Kurs hocalığı yaptım az bir süre. Ondan sonra kurslara katıldım. Halk Eğitim kurslarına. Daha sonra ressam oldum sanat derneği üyesiyim, sergiler açtım. Çalışmalar kurslar bittikten sonra kendini bir boşluk hissettim” dedi.

“Ben okuyorum deyince hafif bir gülümseme oluyor,”81 yaşındaki emekli öğretmen 2. üniversitesini bitiriyor

Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim Fakültesi’ne sınavsız girilebildiğini duyduktan sonra direkt kaydolduğunu belirten 81 yaşındaki öğrenci şu ifadeleri kullandı:

“Duydum ki imtihansız alınıyormuş, iki yıllık bölümü. Biz üç arkadaş karar verdik ve girdik. Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nü okuyor. Çok keyifli bir bölüm, çok da hoşuma gidiyor. Yani tabii ki mezun olmak isterim ama ders önemli değil, öğrenmek önemli. Ben okuyorum deyince, hafif bir gülümseme oluyor. ‘Yani ne gerek var? Niye yapıyorsunuz’ diyorlar. Hâlbuki onun zevkini tatsalar herkes okur herhalde. Biraz daha saygılı davranıyorlar sınavda. Bilmiyorum artık 83 yaşında olacağım. Allah nasip eder mi etmez mi? Ederse de okurum, devam ederim. Gençler okusunlar, belli bir yere gelsinler inşallah. Ümidimiz gençler, çocukları seviyorum. Gençleri çok seviyorum. Bol kitap okusunlar, hani var ya boş çuval bir dik durmaz diye. Herkes üniversite okumak zorunda değil tekrar yaşında. Ama kitap okusun ve kendini geliştirsinler. Boş vakit geçirmesinler.”

# VAR, eğitim

27 May 2024 - 19:00 - Yaşam

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