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Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

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Boluspor'un 2023-2024 sezonunda play-off heyecanı nasıl geçti? 53 puanla 7. sırada bitirerek hangi zorlukları aştı? Daniel Avramovski'nin en skorer isim olduğu bu sezonda teknik direktör değişiklikleri takımı nasıl etkiledi? Detaylar haberimizde!

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti mask
Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti
Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti
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Boluspor, 2023-2024 sezonunu Trendyol 1. Lig'de 53 puanla 7. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, Boluspor’un 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez play-off'a kalmasını sağladı. Boluspor, 2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig'de mücadele ediyor ve bu sezon, taraftarlarını play-off ile sevindirmeyi başardı.

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

Boluspor’un sezon istatistikleri

Sezon boyunca Boluspor, 34 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 33 kez sarsan kırmızı-beyazlılar, 35 golü kalelerinde gördü. Bu performans, onları ligde 7. sıraya yerleştirdi ve play-off’a katılmalarına olanak sağladı.

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

Teknik direktör değişiklikleri

Boluspor, sezona Turgay Altay yönetiminde başladı ve ilk 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından Altay ile yollar ayrıldı ve takımın başına Yalçın Koşukavak geçti. Koşukavak yönetiminde Boluspor, 35 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak maç başına 1.63 puan ortalaması tutturdu.

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

Gol dağılımı ve öne çıkan oyuncular

Boluspor’un ligde attığı 33 gol, 12 farklı oyuncudan geldi. En skorer isim 8 golle Daniel Avramovski oldu. Avramovski'yi, 5 golle Naby Oulare ve 4 golle Posmac takip etti.

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

En çok süre alan oyuncular

Tecrübeli kaleci Çağlar Şahin Akbaba, 34 maçta toplam 3.060 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu. Onu, 33 maçta 2.904 dakika ile Onur Ulaş ve 32 maçta 2.839 dakika ile Naby Oulare takip etti. Bu oyuncular, takımın istikrar ve performansında kilit rol oynadılar.

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

Boluspor’un play-off macerası

Sezona kötü bir başlangıç yapan Boluspor, play-off oynayarak taraftarlarını sevindirdi. Play-off’larda 7. sıradan katılan Boluspor, deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Bu sonuç, play-off umutlarını sona erdirdi ancak sezonun genel performansı taraftarları mutlu etti.

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

Boluspor kongreye hazırlanıyor

Haziran ayında kongreye hazırlanan Boluspor’da Başkan Savaş Abak, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mali zorlukların çözümünün şirketleşmekten geçtiğini belirten Abak, “Artık yapmayacağım, sağlığımdan olacağım” dedi.

Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

# Boluspor, sezon, Yalçın Koşukavak

27 May 2024 - 19:05 Bolu- Spor

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