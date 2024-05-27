Boluspor’da 2023-2024 sezonu böyle geçti

Boluspor, 2023-2024 sezonunu Trendyol 1. Lig'de 53 puanla 7. sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, Boluspor’un 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez play-off'a kalmasını sağladı. Boluspor, 2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig'de mücadele ediyor ve bu sezon, taraftarlarını play-off ile sevindirmeyi başardı.

Boluspor’un sezon istatistikleri

Sezon boyunca Boluspor, 34 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 33 kez sarsan kırmızı-beyazlılar, 35 golü kalelerinde gördü. Bu performans, onları ligde 7. sıraya yerleştirdi ve play-off’a katılmalarına olanak sağladı.

Teknik direktör değişiklikleri

Boluspor, sezona Turgay Altay yönetiminde başladı ve ilk 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından Altay ile yollar ayrıldı ve takımın başına Yalçın Koşukavak geçti. Koşukavak yönetiminde Boluspor, 35 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak maç başına 1.63 puan ortalaması tutturdu.

Gol dağılımı ve öne çıkan oyuncular

Boluspor’un ligde attığı 33 gol, 12 farklı oyuncudan geldi. En skorer isim 8 golle Daniel Avramovski oldu. Avramovski'yi, 5 golle Naby Oulare ve 4 golle Posmac takip etti.

En çok süre alan oyuncular

Tecrübeli kaleci Çağlar Şahin Akbaba, 34 maçta toplam 3.060 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu. Onu, 33 maçta 2.904 dakika ile Onur Ulaş ve 32 maçta 2.839 dakika ile Naby Oulare takip etti. Bu oyuncular, takımın istikrar ve performansında kilit rol oynadılar.

Boluspor’un play-off macerası

Sezona kötü bir başlangıç yapan Boluspor, play-off oynayarak taraftarlarını sevindirdi. Play-off’larda 7. sıradan katılan Boluspor, deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Bu sonuç, play-off umutlarını sona erdirdi ancak sezonun genel performansı taraftarları mutlu etti.

Boluspor kongreye hazırlanıyor

Haziran ayında kongreye hazırlanan Boluspor’da Başkan Savaş Abak, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mali zorlukların çözümünün şirketleşmekten geçtiğini belirten Abak, “Artık yapmayacağım, sağlığımdan olacağım” dedi.