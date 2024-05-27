Kurban pazarında son yılların en durgun günleri yaşanıyor

Mudurnu'da kurulan hayvan pazarında sakin günler yaşanıyor. Küçükbaş hayvanların 8 bin TL ile 15 bin TL arasında, büyükbaş hayvanların ise 100 bin TL ile 250 bin TL arasında satışa sunulduğu hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde satışlar durma noktasına geldi. Hayvan satıcıları fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini ifade etti.
Vatandaşların alım gücünün düşük olduğunu dile getiren Ferhat Özgıcır, "Kurbanlık fiyatları hızla düşmekte. Daha da fiyatlar düşecek gibi. İnsanların alım gücü yok. Mezbahanede 100'e yakın hayvan kesiliyordu, 50'ye düştü. Şu anda ortalama bir büyükbaş hayvan 100 bin TL ile 120 bin TL civarında satışa sunuluyor. 6-7 kişilik hisse olduğunda ise vatandaşlara 20 bin TL, 25 bin TL ödemek fazla geliyor" dedi.
Satıcı Rahmi Tirik ise "Hayvan pazarı ölü. Alan yok, satan yok. Vatandaş hayvanlarını pazara getirdi, getirdiği gibi geri götürüyor. İnsanların hayvanı elinde kalacak" diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.