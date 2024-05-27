Orman kurtarma timi muhtemel afetlerde sahada olacak

Muhtemel afetlere müdahale için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz aylarda orman kurtarma timi (ORKUT) oluşturuldu. ORKUT üyelerine AFAD ekipleri tarafından "depremde arama ve kurtarma" eğitimi verildi. 54 kişilik ORKUT ekibi, uygulamalı olarak eğitim aldı.
Afetlerden korunmak ve afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı şekilde ele alındı. Eğitimin uygulamalı bölümünde arazide tatbikat yapılırken, hatalı ve doğru davranışlar aktarıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavın ardından başarılı olanlara sertifikaları verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.