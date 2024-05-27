Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Mudurnu yönüne giden Mustafa Ş. idaresindeki 06 DIM 583 plakalı cip, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndan dönel kavşağa giren Özlem S. yönetimindeki 74 AAT 057 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Meydana gelen kazada cipin sürücüsü Mustafa Ş. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Mustafa Ş., hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.