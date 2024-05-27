Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı programda sözlü tacize uğradı

Allah sana hidayet versin!

Göynük İlçemizde her yıl düzenlenen Akşemsettin Hazretlerini Anma Törenlerinin 34. bu hafta sonu yapıldı. Törenlere katılan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu tatsız bir sürpriz ile karşılaştı. Vatandaşın tacizine vakur şekilde yaklaşan Davutoğlu sadece, “Allah sana hidayet versin!” demekle yetindiyse de öfkeli vatandaş olay yerinden söylenerek ayrıldı.

Türbenin önünde yaşanan tatsız olay

Akşemsettin Hazretlerini Anma Törenlerine katılan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu etkinlikler kapsamındaGazi Süleymanpaşa Camii avlusunda açılan kitap standında vatandaşlarla sohbet ettiği sırada yanına yaklaşan bir vatandaşın sözlü tacizine maruz kaldı. Yapılan tatsız ve anlamsız saldırının oluştuğu sırada Ahmet Davutoğlu, İbrahim Kesgin’in ‘Akşemseddin'in ilahi Aşk Yolu’ isimli kitabını inceliyordu.

Güzel konuşmanın, ahlakın ve güzel düşünmenin erdemini anlatan ‘Akşemseddin'in ilahi Aşk Yolu’ kitabı standında Göynüklü vatandaş tarafından Ak Partiyle yollarını ayırdığı için taciz edilen eski başbakan Ak Partili olduğu anlaşılan vatandaşa ‘Allah’tan hidayet’ diledi.