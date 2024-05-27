Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı programda sözlü tacize uğradı

Allah sana hidayet versin!
Göynük İlçemizde her yıl düzenlenen Akşemsettin Hazretlerini Anma Törenlerinin 34. bu hafta sonu yapıldı. Törenlere katılan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu tatsız bir sürpriz ile karşılaştı. Vatandaşın tacizine vakur şekilde yaklaşan Davutoğlu sadece, “Allah sana hidayet versin!” demekle yetindiyse de öfkeli vatandaş olay yerinden söylenerek ayrıldı.
Türbenin önünde yaşanan tatsız olay
Akşemsettin Hazretlerini Anma Törenlerine katılan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu etkinlikler kapsamındaGazi Süleymanpaşa Camii avlusunda açılan kitap standında vatandaşlarla sohbet ettiği sırada yanına yaklaşan bir vatandaşın sözlü tacizine maruz kaldı. Yapılan tatsız ve anlamsız saldırının oluştuğu sırada Ahmet Davutoğlu, İbrahim Kesgin’in ‘Akşemseddin'in ilahi Aşk Yolu’ isimli kitabını inceliyordu.
Ak Parti’den ayrılmasına içerlemiş
Güzel konuşmanın, ahlakın ve güzel düşünmenin erdemini anlatan ‘Akşemseddin'in ilahi Aşk Yolu’ kitabı standında Göynüklü vatandaş tarafından Ak Partiyle yollarını ayırdığı için taciz edilen eski başbakan Ak Partili olduğu anlaşılan vatandaşa ‘Allah’tan hidayet’ diledi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.