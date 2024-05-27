Bolu Emniyeti ve Jandarma’dan sıkı denetimler…

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulama ve faaliyetlerle huzur ve güvenliği sağlama konusunda önemli adımlar attı. Bu dönemde yapılan denetimler ve operasyonlar sonucunda elde edilen bulgular, güvenlik güçlerinin kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Okul ve çevresi denetimleri

Bolu'da, öğrencilerin güvenliği için okul ve çevrelerinde sıkı denetimler yapıldı. Toplam 145 okulda gerçekleştirilen denetimlerde 786 kişi sorgulandı ve 32 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 187 umuma açık yer ve 81 okul servisi de bu kapsamda denetim altına alındı. Yapılan bu titiz çalışmalar sonucunda, herhangi bir tabanca veya kurusıkı tabanca ele geçirilmezken, sadece bir adet yivli-yivsiz tüfek bulundu.

Aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonları

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Hapis cezasına göre yakalanan kişiler arasında 0-5 yıl cezası olan 15 kişi, 5-10 yıl cezası olan 4 kişi ve 10 yıl üzeri cezası olan 3 kişi bulunuyor. Ayrıca ifade için aranan 31 kişi de yakalandı. Uyuşturucu madde operasyonları ise 20 farklı noktada gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda işlem yapılan 12 kişiden 6’sı gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.

Trafik denetimleri

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, oldukça geniş bir kapsamda yapıldı. 849 farklı uygulamada toplam 19.546 araç ve 17.261 kişi denetlendi. Bu denetimler sonucunda birçok ihlal tespit edilirken, aynı zamanda uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı da önemli bulgular elde edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Denetimler sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 22,72 gram esrar (1 gramı kubar), 35,43 gram skunk, 51 adet sentetik ecza, 61 adet uyuşturucu hap, 47,02 gram sentetik kannabinoid, 10 gram bonzai, 80,38 gram metamfetamin ve 0,66 gram kokain bulunuyor. Ayrıca, 5 adet hassas terazi ve 13.050 Türk Lirası da ele geçirildi. Bu bulgular, Bolu’da uyuşturucu ticaretine karşı kararlı bir mücadelenin sürdüğünü gösteriyor.

Huzur ve güven için kararlı mücadele

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliğin sağlanması için yoğun bir mesai harcıyor. Yapılan denetimler ve operasyonlar, suç ve suçlularla mücadelede ne kadar kararlı olunduğunu bir kez daha kanıtladı. Huzur şehri Bolu’da, güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde halkın güvenliği en üst seviyede tutuluyor.

Gelecek planları ve yeni önlemler

Bolu'da gerçekleştirilen bu başarılı operasyonların ardından, gelecekte de benzer denetimlerin ve uygulamaların artarak devam etmesi planlanıyor. Güvenlik güçleri, toplumun her kesiminin huzur içinde yaşaması için çalışmalarını sürdürecek ve yeni önlemler alacak. Bu kapsamda, özellikle uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele ön planda tutulacak.

Vatandaşlara çağrı

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların da bu mücadelede etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor. Halkın güvenlik güçlerine destek olması ve şüpheli durumları bildirmesi, huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük önem taşıyor. Güvenlik güçleri, halkın desteğiyle daha güçlü ve etkin bir şekilde çalışmaya devam edecek.