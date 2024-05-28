Zorlu tır yolculukların üstesinden gelmek isteyen kadın şoför, ileri sürüş eğitimi alıyor

Küçük yaşlardan itibaren tırlara karşı ilgisi olan Zarife Neslişah Turgan, ağır vasıta şoförlüğü için CE sınıfı ehliyet aldı. Şehirlerarası tır şoförlüğüne başlamadan önce bir lojistik firmasının açtığı tır ileri sürüş eğitimi kursuna katıldı. Bir aylık süreçte defansif sürüş, gece sürüşü, yorgunlukla mücadele ve ekonomik sürüş teknikleri eğitimlerini tamamlamasının ardından Turgan, ilk uzun yol seferine çıkacak.

Tırlara karşı ilgim yeni değil, önceden beri olan bir ilgiydi bu zaten. Bilmiyorum nedenini. Ailede yok tır şoförü, tır kaptanı ama ben çok seviyorum bu mesleği. Uzun zamandan beri hayalim olduğu için şimdi hayalimi gerçekleştirmek için de kendim bir firma arayışına girdim.

“Akademinin zaten varoluş sebebi bu eğitim”

Eğitimlerden sonra daha donanımlı bir ağır vasıta şoförü olacağını aktaran Turgan, “Biz şu an bir ay boyunca eğitim alıyoruz burada. Yollara çıkmadan önce hani ‘alın arabayı yola çıkın demiyorlar’ bize tabii ki. Bir ay boyunca eğitim veriyorlar. Bu akademinin zaten varoluş sebebi bu eğitim. Bizleri yola çıktığımızda daha bilgili, daha mantıklı bir şekilde yollara çıkmamız için bu eğitim var” dedi.

“Kadınları her yerde görmek istiyoruz”

Eğitimlerden sonra aynı lojistik şirketinde çalışmaya devam edeceğini dile getiren Turgan, firmada tek kadın şoför olacağını belirterek, “Ben şu an bizim firmada tekim ve yollarda daha çok kadın kaptan görmek istiyoruz. Biz kadınları her yerde görmek istiyoruz. Özellikle de bu uzun yollarda, bu uzun arabalarla, bu büyük arabalarla tır kaptan olarak birçok kadını görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok güvenli bir şekilde zaten oturuyorsunuz o koltuğa”

Otomobil ile ağır vasıta sürmeyi kıyaslayan Turgan, “İlk kapısını açarken fark ediyorsunuz aradaki farkı. Yani çok fark var ama çok güvenli ve çok özverili bir şekilde zaten oturuyorsunuz o koltuğa. Çünkü gerçekten her şey dört dörtlük yapılmış bu araçlarda. Zorlanacaklarını sanmıyorum. Ama tabii ki fark var. Çok fark var arasında. Bunu o koltuğa oturmadan anlayamazsınız” diye konuştu.

Kursiyerlere teorik ve garaj eğitimlerinden tır ileri sürüş tekniklerine kadar birçok konuda eğitim verdiklerini belirten ileri sürüş teknikleri ve yol güvenlik uzmanı Fatih Levent Alpay, “Biz buraya hiçbir şey bilmeyen yani tıra nasıl binilirden başlıyoruz tırdan nasıl inilire kadar her şeyi öğretiyoruz. Hiçbir şey bilmeden buraya gelen bir arkadaş buradan tam donanımlı defansif sürüş, gece sürüşü, yorgunlukla mücadele ve ekonomik sürüş teknikleri eğitimlerini alarak aynı zamanda burada da gördüğünüz gibi anti-skid eğitimlerimizi de tamamlayarak arkadaşları kendi şirket bünyemizde istihdam ediyoruz. Kendi filomuzdaki sürücülerimizin yeterli sayıya ulaştıktan sonra da bir sonraki amacımız piyasada hizmet veren diğer şirketlere ve şahıslara da bu eğitimi sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Kadınlara biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Firma bünyesinde kadın şoförleri istihdam etmek istediklerini aktaran Alpay, “Kadınlara biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yani normal arkadaşlarımıza bir öğretiyorsak onlara üç öğretiyoruz ki kadınların da bu sektörde istihdam etmesini sağlamak istiyoruz. Erkeklerin yapacağı her işi kadınların da yapabileceğini düşünüyoruz şirket olarak” dedi.

Eğitimlerde yer alan tek kadın kursiyer Turgan’ın pist eğitimlerinde de başarı gösterdiğini dile getiren Alpay, “Çok iyi takip ediyor, çok iyi dinliyor ve sınıfta aldığı eğitimlerden sonra pist eğitimleri ve garaj eğitimlerinde de çok başarılı. Yani biz burada sadece Neslişah Hanım gibi eğitime gelen arkadaşlara sınıfta teorik ders vermiyoruz. Yeri geliyor garaja çıkartıyoruz, dorseleri söktürüyoruz, taktırıyoruz, körük kesme operasyonlarını öğretiyoruz, çadır açma kapama, aynı zamanda dediğim gibi dorse sökme takma ve işin en önemli ve en eğlenceli kısmı, öğrenciler için en eğlenceli kısmı anti-skid pist eğitimleri. Burada buzlu bir ortamda veya karlı bir ortamda nasıl fren yapmaları gerektiğini, nasıl engelden kaçmaları gerektiğini tüm katılımcılarımıza öğretiyoruz” diye konuştu.