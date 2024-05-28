28 May 2024 - 08:00- Güncel G:

Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

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Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı. mask
Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.
Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.
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Türkiye’nin bir çok bölgesinde doğal ortamda yetişen Kantaron bitkisinden binlerce yıldır insanların faydalandığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir, ‘Binbir Kılıç Otu’ olarak da bilinen Kantaronun Roma döneminde Lejyonerlerin, Osmanlı döneminde de Yeniçerilerin savaşlarda kılıç yaralarının iyileştirilmesinde kullanıldığını, bazı Hristiyan kaynaklara göre Kantaron yağının ‘İsa’nın kanı’ olarak adlandırıldığını açıkladı.

Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

Kantaron yağı elde etmek için Zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra 60-70 gün bekletiliyor

Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

Mayıs-Haziran döneminde altın sarısı çiçekleri açtıktan sonra doğadan toplanan Kantaron bitkisinin yağı kavanoza veya daha büyük bir kaba sarı çiçekleri konulduktan sonra üzerine zeytin yağı ilave edilerek hem güneşte, hem de gölgede 60-70 gün bekletildikten sonra elde ediliyor. Güneşte bekletilen Kantaron yağı vücuttaki yara ve yanmalarda, gölgede bekletilen Kantaronun yağı ise ağız yolu ile alınarak başta mide rahatsızlıklarında kullanılıyor. Kantaron yağ aynı zamanda orta şiddetteki depresyon rahatsızlıklarında uzmanı tarafından belirlenecek ölçekte kullanılıyor.

“Kantaron bütün zamanların en şifalı bitkisi”Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

Kantaronun bütün dünyada ihracı yapılan, en çok alınıp-satılan bitki olduğunu belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir, “Kantaron bütün zamanların en şifalı bitkisidir desek bu kesinlikle abartılı olmayacak. Gündemde çok sayıda tıbbi aromatik bitki var. Bu bitkiler son yıllarda popülerlik kazandı. Ama Kantaronu bambaşka bir yere koyuyoruz. Bütün dünyada ihracatı yapılan, en çok alınıp satılan bitkiler listesinin birinci sırasında. Bizim de Kantaron ile ilgili çalışmalarımız var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak. Mide ağrılarımız için, yaralarımız için daha ilerleyen yıllarda saçlarımızın bakımı için biz kendi doğup büyüdüğümüz şehirde Kantaron yağını hep kullandım ve biliyordum. Ama son yıllarda popülerlik kazanınca daha başka bir yere geldi Kantaron bitkisi. Daha tanınır ve bilinir oldu. Hatta ülkemize özgü bazı bölgelerde endemik türlerinin de olduğu biliniyor. Muğla geneline baktığımızda şu anda zaten Kantaron mevsimi. Her yerde çok miktarda Kantaron var ve doğal ortamda yetişiyor” dedi.

Kılıç yaralarının iyileştirilmesinde kullanıldıTüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

Prof. Dr. Nazan Apaydın Demir, Kantaron bitkisinin binlerce yıllık ve efsanelere konu olmuş bir bitki olduğunu belirterek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinde ilk yaptığımız, şişelediğimiz, optimize ettiğimiz ve ödül aldığımız ürün Kantaron ve Kantaron yağı oldu. Kantaron şifalı bir bitki. ‘Binbir Kılıç Otu’ olarak biliniyor, Romalı lejyonerlerin kılıç yaralarını iyileştirdiği biliniyor. Hristiyan öğretilerinde vaftizci Yahya ile ilişkilendiriliyor. Hatta bazıları Hazreti İsa’nın kanıdır deniliyor. 14 Haziran gibi onlarda kutsal kabul edilen zamanda açması ile ilişkilendiriliyor. Yani binlerce yıllık efsaneler konu olmuş birçok mitoloji ile anılan bir bitki bu. Üretime katılması oldukça yeni denilebilir” dedi.

“Yanık, yara, mide ve antidepresan tedavisinde kullanılır”Tüm zamanların en şifalı bitkisi olarak kabul edilen ve doğal ortamda Mayıs-Haziran aylarında altın sarısı çiçekleri ile dikkat çeken Kantaron bitkisinin tüm dünyada en fazla alınıp satılan ve ihracatı yapılan bitki olduğu açıklandı.

Kantaron bitkisinin yanık ve yara tedavisinde etkili bir bitki olduğunu belirten Demir, ağız yolu ile alınması durumunda kullanım süresinin mutlaka doktor kontrolünde olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Nazar Apaydın Demir, “Bugün Kantaronun şifalı yanları en çok yara kapatıcı olarak biliniyor. Yanıkların yaraların tedavisinde, harici olarak kullanılıyor. Yine bazı mide hastalıklarında ağız yoluyla dahili olarak da alınıyor. Ama bütün dünya geneline baktığımızda bir antidepresan olarak kullanılıyor. Bu şekilde kullanılabilmesi için günlük belli bir dozun aşılmaması gerekiyor ve doktor kontrolünde alınması gerekiyor. Bu genellikle 300 miligram gibi telaffuz ediliyor. Amerika’da bir gıda katkısı olarak kullanılıyor. Yani belli bir dozda ve içerisinde belli bir miktarda eksen maddesinin hipersiyumun olması isteniyor. Yani bu rastgele kullanılabilecek bir bitki değil kesinlikle. Çünkü başka bileşiklerle etkileşti, bazı metabolik yoldaki enzimleri parçaladığı biliniyor. Evet şifalı bir bitki. Muğla ve çevresinde yaygın yetişiyor. İyi bir yara kapatıcı, iyi bir yanık tedavisinde kullanmak için, doğrudan ya da merhem için krem şeklinde kullanılabilecek bir hammadde. Ama kesinlikle optimize edilmesi gerekiyor, dozunun belirlenmesi gerekiyor. Kullanım süresinin, yani bilimsel kaynaklar 12-20 günü geçmemesi gerektiği ifade ediliyor. Yeni bu bir süreklilik arz edemez. Rastgele, içine ne kadar kattığınız, güneşte ne kadar beklettiğiniz, ya da kurusunu ne kadarını çay yaptığınız, günlük hangi dozda içtiğiniz bunların hepsinin kesinlikle tıpkı aspirin, antibiyotik veya diğer ilaçları aldığınızda dozunu bildiğiniz gibi bilmeniz gerekiyor” dedi.

# VAR, Türkiye

28 May 2024 - 08:00 - Güncel

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