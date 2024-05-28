28 May 2024 - 09:00- Güncel G:

Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa tasarısına ilişkin açıklamaları gündemde geniş yankı buldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu tartışmalara dikkat çeken bir yorum getirdi. AKP tarafından hazırlanan ve sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren yasa tasarısı, hayvan hakları savunucuları arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!” mask
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”
Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı Devlet Bahçeli'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Hayvan hakları savunucuları, tasarının geri çekilmesini ve kısırlaştırma merkezlerinin kurulmasını talep ediyor.

Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”

Devlet Bahçeli’nin açıklamasıTanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, tasarının detayları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok," dedi.

Tanju Özcan'dan cevap geldiTanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bahçeli’nin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Özcan, AKP’nin uyutmak derken aslında öldürmeyi kastettiğini söyledi. "Sayın Devlet Bahçeli, bu kanun teklifini veren AK Parti vekilleri, süreli uyutmaktan bahsetmiyorlar. Onlar hayvanları sonsuza kadar uyutalım derken öldürmeyi kastediyorlar," diyerek yasa tasarısına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Kısırlaştırma tek çözüm mü?Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”

Tanju Özcan, yasa tasarısına alternatif olarak kısırlaştırma yönteminin önemine dikkat çekti. "Kısırlaştırma bu işin tek çaresi fakat birçok belediyenin kısırlaştırma merkezi yok," ifadeleriyle, mevcut altyapı eksikliklerine vurgu yaptı. Özcan, kısırlaştırma merkezlerinin kurulmasının ve yaygınlaştırılmasının, sokak hayvanları sorununu daha insani ve kalıcı bir şekilde çözebileceğini belirtti.

Hükümete çağrı

Özcan, açıklamalarında hükümete de bir çağrıda bulundu. Devlet Bahçeli’den, kısırlaştırma ve barınak merkezlerinin kurulması için teşvik verilmesini sağlamasını talep etti. "Şu hükümete bir talimat verip, kısırlaştırma ve barınak konusunda merkezlerin kurulması için teşvik vermelerini sağlarsanız, Türkiye size minnettar kalır," sözleriyle, bu konuda hükümetin adım atması gerektiğini vurguladı.

Yasa tasarısının geleceğiTanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”

Sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa tasarısının geleceği halen belirsizliğini koruyor. Hayvan hakları savunucuları ve bazı belediye başkanları, tasarının hayvan haklarına aykırı olduğunu savunurken, çözüm olarak kısırlaştırma ve barınak projelerini öneriyorlar. Bu tartışmaların, yasa tasarısının mecliste nasıl bir seyir izleyeceğini belirleyeceği düşünülüyor.

Kamuoyunun tepkisiTanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye “Uyutmaktan kasıt, öldürmek!”

Yasa tasarısının kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtığı bir gerçek. Hayvanseverler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, tasarının geri çekilmesi için kampanyalar başlatmış durumda. Özellikle sosyal medyada geniş yankı bulan bu tartışmalar, hayvan hakları bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tanju Özcan’ın Devlet Bahçeli’ye yaptığı çağrı, sokak hayvanları konusunda daha insancıl ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor. Kısırlaştırma ve barınak merkezlerinin kurulması, sokak hayvanları sorununu kalıcı olarak çözebilecek bir adım olarak görülüyor. Bu süreçte, kamuoyunun da desteğiyle daha etik ve uzun vadeli çözümlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

# belediye, Türkiye, AK Parti

28 May 2024 - 09:00 - Güncel

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Yorumlar

(1)
01

Mustafa - Başkan sen elindeki imkanlarla neler yapabilirsin, önce ona bak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 09:10

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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