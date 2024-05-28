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Düzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri

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Düzce’de, 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. yıldönümü anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen bu etkinlikte, Kafkas Anıtı önünde toplanan Çerkesler, ataları için dua edip karanfiller bıraktı. Anıtpark Meydanı’nda mezar taşı nöbeti tutulurken, Cedidiye Meydanı’nda Nart ateşi yakılarak kayıplar hüzünle anıldı.

Düzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri mask
Düzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri
Düzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri
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Düzce’de 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. yıldönümü anma etkinliklerinde Kafkas Anıtı önünde toplanan Çerkesler, dualarla atalarını andı ve Nart ateşi yaktı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, bu acının unutulmaması gerektiğini vurguladı.Düzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri

Türkiye’nin dört bir yanından katılım

Düzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri

KAFFED ve Düzce Kafkas Kültür Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliklerine Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce Çerkes katıldı. 1864 yılında yaşanan Rus-Kafkas savaşı sonrasında sürgün edilen ve hayatını kaybeden atalarını anmak için bir araya gelen katılımcılar, Kafkas toplumlarının acılarını ve kültürlerini yansıtan Kafkas Anıtı önünde toplandı.

Etkinliklere katılan protokol üyeleriDüzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri

Anma etkinliklerine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekilleri Talih Özcan ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile KAFFED Başkanı Ünal Uluçay da katıldı. Törende, Rus-Kafkas Savaşlarında ve sürgün yollarında yitirilen Çerkesler için dualar edilerek, anıt önüne karanfiller bırakıldı.

Çerkes kültürünü yaşatma sözüDüzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri

Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, törende yaptığı konuşmada, bu tarihi günde acılarını paylaşmak üzere bir araya gelen kalabalığa teşekkür etti. Çerkes sürgünü ve soykırımının 160. yıldönümünde KAFFED öncülüğünde Düzce’de buluşmaktan onur duyduklarını belirten Sezgin, “Dilimizi, kültürümüzü, geçmişimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu anlamlı günün düzenlenmesinde destek veren Sayın Dr. Faruk Özlü’ye ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den çağrıDüzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Uzunmustafa Mahallesi’ne Adige ve Abhaz kültürünü yansıtan Kafkas Anıtı’nı yaparak Çerkeslere verdiği sözü tuttuğunu ifade etti. Ayrıca bu senenin başında Adige Kültür Merkezi’nin temelini attıklarını hatırlatan Özlü, merkezin inşası için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. “Çerkeslerin acısı tüm Düzce’nin ve Türkiye’nin acısıdır. Bu acının ve sürgünün çok sayıda filmi yapılmalı, romanı yazılmalı” diye konuştu.

Meşalelerle Cedidiye Meydanı’na yürüyüşDüzce’de Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yıldönümünde Kafkas Anıtı Önünde anma etkinlikleri

Etkinlik kapsamında, Çerkes halk ezgilerinin de seslendirildiği programın ardından, yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle Cedidiye Meydanı’na yürüdü. Burada yakılan Nart ateşi etrafında toplanan Çerkesler, 160 yıl önce kaybettikleri atalarını hüzün içinde andı.

# belediye, Türkiye, AK Parti

28 May 2024 - 11:00 - Güncel

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