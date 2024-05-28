MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek

Milyonlar bu haberi bekliyordu
Geçtiğimiz günlerde milyonlarca asgari ücret ile çalışan vatandaşı üzen haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ek zam olmayacak" diyerek vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Bakan Işıkhan’ın bu sözlerine rağmen asgari ücret ile çalışan insanlar içinde bir umut taşımaya devam ettiler. Bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden onlara destek sözleri geldi.
"Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz"
Genel Başkan Devlet Bahçeli bugün Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Verdiği cevap ile insanların tekrardan umutlanılmasını sağladı. Basın mensuplarının "Asgari ücret artışı olur mu?" sorusuna karşılık olarak "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" diyerek milyonlarca asgari ücretliye umut verdi. Asgari ücrete en son zam 2024 yılının Ocak ayında oldu. 11. 402 TL den 17.002 TL ye çıkartılarak yüzde 49 zam yaşandı.
Vatandaşın kafası karışık
Yapılan bu zammın ardından fiyatlara da aynı oranda zam gelmesi vatandaşın elinde avucunda bir şey bırakmadı. Fiyat pahalılığı ve verilen ücret ile bir şey alamayan asgari ücretli yeni zam haberini beklemeye başladı. Bakan Işıkhan ve Devlet Bahçelinin son açıklamalarının zıt olması vatandaşta kafa karışıklığı yarattı. Milyonlarca asgari ücretli yapılacak son açıklamaları bekliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından yine asgari ücrete zam var mı? Soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yöneltildi. Bakan Vedat Işıkhan ise sessizliğini korumaya devam ediyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.