28 May 2024 - 12:00- Güncel G:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammına kapıları kapattı. Ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret ile çalışan vatandaşa destek geldi. Bahçeli, "Artışa ilişkin TBMM’ne bir şey gelirse destekleriz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek mask
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milyonlar bu haberi bekliyordu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek

Geçtiğimiz günlerde milyonlarca asgari ücret ile çalışan vatandaşı üzen haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ek zam olmayacak" diyerek vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Bakan Işıkhan’ın bu sözlerine rağmen asgari ücret ile çalışan insanlar içinde bir umut taşımaya devam ettiler. Bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden onlara destek sözleri geldi.

"Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek

Genel Başkan Devlet Bahçeli bugün Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Verdiği cevap ile insanların tekrardan umutlanılmasını sağladı. Basın mensuplarının "Asgari ücret artışı olur mu?" sorusuna karşılık olarak "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" diyerek milyonlarca asgari ücretliye umut verdi. Asgari ücrete en son zam 2024 yılının Ocak ayında oldu. 11. 402 TL den 17.002 TL ye çıkartılarak yüzde 49 zam yaşandı.

Vatandaşın kafası karışık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den asgari ücret zammına tam destek

Yapılan bu zammın ardından fiyatlara da aynı oranda zam gelmesi vatandaşın elinde avucunda bir şey bırakmadı. Fiyat pahalılığı ve verilen ücret ile bir şey alamayan asgari ücretli yeni zam haberini beklemeye başladı. Bakan Işıkhan ve Devlet Bahçelinin son açıklamalarının zıt olması vatandaşta kafa karışıklığı yarattı. Milyonlarca asgari ücretli yapılacak son açıklamaları bekliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından yine asgari ücrete zam var mı? Soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yöneltildi. Bakan Vedat Işıkhan ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

# VAR

28 May 2024 - 12:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL