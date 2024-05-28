Altın Uzmanı İslam Memiş'ten Temmuz için kritik uyarı

Altın Uzmanı İslam Memiş, temmuz ayında altın piyasalarında büyük hareketlenmeler beklediğini belirtti. Memiş, özellikle jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin altın fiyatlarını etkileyebileceğine dikkat çekti. Memiş'in tahminleri, altın yatırımcıları için kritik önem taşıyor.

Temmuz ayı beklentileri

İslam Memiş'in temmuz ayı için yaptığı bu kritik uyarılar, altın yatırımcılarının piyasaları daha yakından takip etmelerine ve stratejilerini buna göre ayarlamalarına yardımcı olabilir. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının politikaları ve altın stoklama faaliyetleri, temmuz ayında altın piyasalarında büyük hareketlenmelere neden olabilir.

Merkez bankalarının faiz indirimi bekleniyor

İslam Memiş, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayında faiz indirimi yapabileceğini ifade etti. Diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğini belirten Memiş, bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirebileceğini söyledi. Merkez bankalarının faiz indirimi politikaları, genellikle altının cazibesini artırır ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olur.

Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını etkileyebilir

Memiş, jeopolitik gerilimlerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini vurguladı. Özellikle Çin ordusunun Güney ve Doğu Çin Tayvan adası çevresinde gerçekleştirdiği tatbikatlar ve Türkiye'de yayımlanan seferberlik düzenlemesi, altın piyasalarında belirsizlik yaratıyor. Ayrıca, Polonya'nın halka ücretsiz askeri eğitim vermeye başlaması da bu gerilimleri artıran faktörler arasında yer alıyor.

Temmuz ayı altın piyasaları için kritik

"Temmuz ayının altın piyasaları için kritik bir dönem olacağını düşünüyorum" diyen Memiş, ECB'nin temmuz ayında faiz indirimi mesajı verdiğini belirtti. Memiş, yılın son çeyreğinde tüm merkez bankalarından faiz indirimi beklediğini ve bu süreci ECB'nin başlatacağını düşündüğünü ifade etti. Bu durum, altın fiyatlarının temmuz ayında önemli ölçüde dalgalanmasına neden olabilir.

Merkez bankaları altın stokluyor

Memiş, merkez bankalarının çılgınlar gibi altın stokladığını belirtti. Bu durumun da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebileceğini ifade eden Memiş, "Merkez bankalarının altın stoklamaları, piyasalarda altın arz-talep dengesini değiştirebilir ve fiyatları yükseltebilir" dedi.

Suikastler, kazalar ve davalar

Memiş, suikast ve kazaların yanı sıra davalar sonucunda siyasi liderlerin değiştiğini belirtti. Bu tür olaylar, piyasalar üzerinde belirsizlik yaratarak yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olabilir. Memiş, temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığının yapıldığını ve her şeyin temmuz ayını işaret ettiğini söyledi.

Temmuz ayına dikkat!

İslam Memiş, temmuz ayında altın piyasalarında önemli hareketlenmeler beklediğini yineleyerek, yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye etti. Memiş, "Temmuz ayı, altın yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak" dedi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabileceğini ifade etti.