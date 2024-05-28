Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti resmen açıkladı! Arda Güler Şampiyon Ligi finalinde oynayacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 1 Haziran'da Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler hakkında konuştu. Madrid'deki spor tesislerinde düzenlenen basın günü etkinliğinde, Ancelotti'ye genç yetenek Arda Güler'in final maçında oynayıp oynamayacağı soruldu. İtalyan teknik adam, Arda'nın son maçlarda gösterdiği performanstan övgüyle bahsetti.

"Arda, opsiyonlarımızdan biri"

Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." diyerek genç futbolcuya duyduğu güveni dile getirdi. Arda Güler'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç forma giymemiş olması ve final tecrübesinin olmaması, Ancelotti'nin bu kararı hakkında merak uyandırdı.

Sezonun başarısı ve final heyecanı

Teknik direktör Ancelotti, finale kalmayı başardıkları için "Başarılı bir sezon geçirdiklerini gösterdiklerini" vurgulayarak, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık." ifadelerini kullandı. Ancelotti, Real Madrid'in her finalde aynı heyecanı yaşadığını ve bu heyecanın hiç azalmadığını belirtti.

Real Madrid'in turnuva ruhu

Ancelotti, "Favori olduğumuzu düşünmüyoruz." diyerek Borussia Dortmund'un PSG ve Atletico Madrid'i eleyerek finale geldiğini hatırlattı. "Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp." şeklinde konuştu.

Teknik direktör olarak 6. final

Carlo Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan İtalyan teknik adam, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor." dedi.