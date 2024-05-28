28 May 2024 - 09:35- Spor G:

Bolulu sporcular Düzce’de Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Antalyalı sporcuların sırtını yere getirdi!

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Düzce Belediyesi'nin düzenlediği Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası'nda Bolu’dan gelen güreşçiler, önemli başarılara imza attı. Emircan Halisçelik ve Ahmet Zeyd Özer’in altın madalyalarıyla Bolu GSK ve Bolu Ata takımları öne çıktı.

Bolulu sporcular Düzce’de Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Antalyalı sporcuların sırtını yere getirdi! mask
Bolulu sporcular Düzce’de Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Antalyalı sporcuların sırtını yere getirdi!
Bolulu sporcular Düzce’de Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Antalyalı sporcuların sırtını yere getirdi!
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Düzce Belediyesi'nin Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer anısına düzenlediği geleneksel Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası’nın dördüncüsü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonunda, 10 ilden 200 küçük güreşçinin katılımıyla Özkan Olcay Spor Salonu’nda yapıldı. Bolu’dan gelen sporcular, turnuvada dikkat çekici performanslar sergiledi.

Bolulu sporcular Düzce’de Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Antalyalı sporcuların sırtını yere getirdi!

Turnuvanın önemi

Düzce Belediyesi, Dünya güreş tarihine adlarını altın harflerle kazıyan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak amacıyla bu turnuvayı düzenliyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen turnuva, hem bölgedeki genç güreşçilere ilham kaynağı oluyor hem de güreş sporunun yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Turnuvayı Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal ve Zafer kardeşlerin yakınları izledi.
Bolulu sporcular Düzce’de Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Antalyalı sporcuların sırtını yere getirdi!

Bolu’nun başarısı

Bolu, bu prestijli turnuvada öne çıkan iller arasında yer aldı. Bolu Gençlik Spor Kulübü (GSK) ve Bolu Ata Spor Kulübü'nden katılan güreşçiler, farklı kilolarda önemli dereceler elde etti.

Bolu’yu gururu oldular

38 kiloda Bolu GSK'dan Emircan Halisçelik birinci olarak altın madalyaya uzandı. Aynı şekilde 41 kiloda Yağız Okar ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı. 44 kiloda ise Ahmet Zeyd Özer birinci olarak Bolu GSK’nın gururu oldu. 78 kiloda Muhammed Ege Güngör, Bolu Ata adına yarışarak altın madalyayı kazandı ve büyük bir başarıya imza attı.

Turnuva dereceleri

Turnuvada dereceye giren diğer sporcular ise şöyle sıralandı:

30 kiloda; 1. Muhammed Yasir Soyer (Kocaeli), 2. Muhammet Kuba (Düzce), 3. Yusuf Çelikkol (Sakarya).

34 kiloda; 1. Bilal Zurnacı (Düzce), 2. Yahya Cebrailoğlu (Kocaeli), 3. Berat Efe (Kocaeli).

38 kiloda; 1. Emircan Halisçelik (Bolu GSK), 2. Abdurrahim Volkan (Kocaeli), 3. Yiğit Hamza Doğrul (Düzce).

41 kiloda; 1. Uğur Sapaz (Kocaeli), 2. Yağız Okar (Bolu GSK), 3. Muhammet Emir Aygın (Kocaeli).

44 kiloda; 1. Ahmet Zeyd Özer (Bolu GSK), 2. Zubayr Tolibov (Pendik), 3. Enes Yazıcı (Kocaeli).

48 kiloda; 1. Bedirhan Zeki Demir (Antalya), 2. Harun Ceri (Pendik), 3. Yahya Kuzey Satır (Pendik).

52 kiloda; 1. İbrahim Armutlu (Antalya), 2. Ahmet Eymen Kılıç (Sakarya), 3. Osman Yıldız (Kocaeli).

57 kiloda; 1. Ömer Berk Yılmaz (Düzce), 2. Mesut Ertürk Kösen (Kocaeli).

62 kiloda; 1. Emirhan Yüksel (Antalya), 2. Mustafa Halit Yıldız (Pendik), 3. Gökalp Açıkgöz (Sakarya).

68 kiloda; 1. Ali Koçak (Sakarya).

78 kiloda; 1. Muhammed Ege Güngör (Bolu Ata), 2. Kayra Altunyıldız (Bolu GSK), 3. Mete Kamiloğlu (Sakarya).

88 kiloda; 1. Metin Kenan Çalışkan (Antalya), 2. Mert Gün (Bolu GSK), 3. İsmail Hakkı Altınoğlu (Pendik).

Takım sıralaması

Turnuvanın sonunda yapılan takım sıralamasında Kocaeli birinci olurken, Pendik ikinci ve Düzce üçüncü sırada yer aldı.

28 May 2024 - 09:35 Düzce- Spor

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