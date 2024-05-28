Tarihi transfer savaşı başladı! Galatasaray ve Trabzonspor Bolusporlu yıldız için karşı karşıya

Boluspor'un geçtiğimiz sezon en dikkat çeken oyuncularından biri olan genç yıldız, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra attığı gollerle de adından sıkça söz ettirdi. 21 yaşındaki Gineli stoper, şimdi de Süper Lig devlerinin transfer listesine girdi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray scout ekiplerinden olumlu rapor alarak sarı kırmızılı takımın radarına giren Gineli yıldıza bu kez Trabzonspor talip oldu.

Trabzonspor’un yeni gözdesi

Trabzonspor'un, Boluspor'un genç stoperi Naby Oulare ile ilgilendiği ve yakın zamanda Boluspor ile temasa geçeceği öğrenildi. Karadeniz ekibi, genç savunma oyuncusunu transfer etmek için resmi girişimlerde bulunmayı planlıyor.

Eski Trabzonsporlu devrede

Trabzonspor'un, Oulare'nin menajeri ile iletişime geçerek oyuncuya olan ilgisini belirttiği ve transfer sürecini hızlandırmak için eski oyuncusu Gineli Yattara'yı devreye sokacağı iddia edildi.

Galatasaray’da takip ediyor

Öte yandan, Galatasaray'ın scout ekibi de Oulare'nin performansını yakından takip ediyor. Genç stoperin teknik yetenekleri ve fiziksel özelliklerinden etkilenen Galatasaray, oyuncunun genç yaşta gösterdiği olgunluk ve sahadaki liderlik vasıflarını beğeniyor. Bu özellikler, Oulare'yi Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarına taşıdı.

Oulare’nin geleceği merak ediliyor

Boluspor'un başarılı stoperi Naby Oulare, hem Trabzonspor hem de Galatasaray tarafından takip edilirken, transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Hangi takımın genç yeteneği kadrosuna katacağı ise merakla bekleniyor.

Naby Oulare kimdir?

Naby Oulare, 19 yaşında Boluspor altyapısına dahil edildi ve geçen sezon başında A takıma alınarak profesyonel kariyerine adım attı. 21 yaşında ve 1.77 boyundaki stoper, sahadaki çabukluğu ve liderlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Boluspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gineli oyuncu, bu sezon Boluspor formasıyla 32 maça çıkmış, 5 gol atmış ve 2 asist yapmıştır. Sağ ve sol stoper olarak görev yapabilen Oulare'nin bu performansı, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.