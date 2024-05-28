Bolu polisinden yine kaçmadı… Bolu’da aksiyon filmlerini aratmayan operasyon!

Bolu'da narkotik operasyonu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımını engellemek amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. 24 Mayıs 2024 tarihinde Bolu genelinde yapılan çalışmalarda, iki farklı olayda toplam beş şahıs gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Ekipler, şüpheli şahısların üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yaptıkları aramalar sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalarda, vites konsolu boşluğuna zulalanmış halde 74,38 gram metamfetamin, 47,02 gram sentetik kannabinoid, bir adet kırık vaziyette ecstasy hapı, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Ele geçirilen maddeler

Operasyon sırasında ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin, sentetik kannabinoid ve ecstasy gibi tehlikeli uyuşturucular bulunuyor. Metamfetamin, güçlü bağımlılık yapıcı etkisiyle bilinirken, sentetik kannabinoidler ise genellikle daha tehlikeli yan etkilere sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı da bu şahısların uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu kanıtlıyor.

Adli işlemler ve sonuçlar

Yakalanan beş şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Bu kişilerden dört tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahısların yargı süreci devam ediyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün mücadelesi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor. Yapılan operasyonlar, Bolu genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları derhal polise bildirmeye çağırıyor.