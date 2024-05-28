67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından…

52 kişi hayatını kaybetti

Bolu, 67 yıl önce büyük bir depremle sarsıldı. 7,1 büyüklüğündeki bu deprem, 52 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin evin ağır hasar görmesine neden oldu. AFAD Deprem Dairesi, bu acı hatırayı unutmamak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Depremin acı bilânçosu

1957 yılında Bolu’da yaşanan deprem, 7,1 büyüklüğü ile büyük bir yıkıma yol açtı. Bu büyük sarsıntı, 52 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin evin ciddi şekilde hasar görmesine neden oldu. Depremin ardından bölgedeki yapıların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

AFAD’dan anlamlı paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Abant depremi olarak da bilinen bu büyük felaketi anmak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, 67 yıl önce Bolu’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin sonuçlarına dikkat çekildi.

Deprem bölgesinde yeniden yapılanma

Depremden sonra Bolu ve çevresindeki bölgelerde yeniden yapılanma süreci başladı. Yıkılan binaların yerine daha dayanıklı yapılar inşa edildi. Ancak, bu büyük depremin izleri hala hafızalardan silinmedi. Bölge halkı, depremden sonra hayatlarına devam etmek için büyük bir mücadele verdi.

Depreme hazırlıklı olmak

AFAD’ın paylaşımı, depremlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin birçok bölgesi gibi Bolu da aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu nedenle, bölge halkının deprem bilincinin artırılması ve binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi büyük önem taşıyor.

Geçmişten alınan dersler

1957 depremi, Türkiye’nin depreme karşı hazırlıklı olma konusunda ciddi adımlar atması gerektiğini gösteren önemli bir olay oldu. Bu felaket, sadece Bolu’yu değil, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Deprem sonrası yapılan araştırmalar ve incelemeler, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri belirlemeye yardımcı oldu.

Bugün Bolu’da deprem bilinci

Günümüzde Bolu’da deprem bilinci oldukça yüksek. Okullarda, iş yerlerinde ve kamu alanlarında düzenli olarak deprem tatbikatları yapılıyor. Ayrıca, binaların depreme dayanıklılığı konusunda sıkı denetimler uygulanıyor. Bolu halkı, geçmişte yaşanan bu büyük felaketi unutmadan, geleceğe daha güvenli bir şekilde bakıyor.