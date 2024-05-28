- Güncel

67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından…

ABONE OL Google News Sayfamız

1957 yılında Bolu’da yaşanan 7,1 büyüklüğündeki deprem, 52 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin evin hasar görmesine neden oldu. AFAD, bu büyük felaketi anmak ve depreme karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulamak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından… mask
67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından…
67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından…
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

52 kişi hayatını kaybetti

67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından…

Bolu, 67 yıl önce büyük bir depremle sarsıldı. 7,1 büyüklüğündeki bu deprem, 52 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin evin ağır hasar görmesine neden oldu. AFAD Deprem Dairesi, bu acı hatırayı unutmamak için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Depremin acı bilânçosu67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından…

1957 yılında Bolu’da yaşanan deprem, 7,1 büyüklüğü ile büyük bir yıkıma yol açtı. Bu büyük sarsıntı, 52 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin evin ciddi şekilde hasar görmesine neden oldu. Depremin ardından bölgedeki yapıların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

AFAD’dan anlamlı paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Abant depremi olarak da bilinen bu büyük felaketi anmak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, 67 yıl önce Bolu’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin sonuçlarına dikkat çekildi.

Deprem bölgesinde yeniden yapılanma

Depremden sonra Bolu ve çevresindeki bölgelerde yeniden yapılanma süreci başladı. Yıkılan binaların yerine daha dayanıklı yapılar inşa edildi. Ancak, bu büyük depremin izleri hala hafızalardan silinmedi. Bölge halkı, depremden sonra hayatlarına devam etmek için büyük bir mücadele verdi.

Depreme hazırlıklı olmak67 yıl önce Bolu Abant’ta yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından…

AFAD’ın paylaşımı, depremlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin birçok bölgesi gibi Bolu da aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu nedenle, bölge halkının deprem bilincinin artırılması ve binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi büyük önem taşıyor.

Geçmişten alınan dersler

1957 depremi, Türkiye’nin depreme karşı hazırlıklı olma konusunda ciddi adımlar atması gerektiğini gösteren önemli bir olay oldu. Bu felaket, sadece Bolu’yu değil, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Deprem sonrası yapılan araştırmalar ve incelemeler, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için alınması gereken önlemleri belirlemeye yardımcı oldu.

Bugün Bolu’da deprem bilinci

Günümüzde Bolu’da deprem bilinci oldukça yüksek. Okullarda, iş yerlerinde ve kamu alanlarında düzenli olarak deprem tatbikatları yapılıyor. Ayrıca, binaların depreme dayanıklılığı konusunda sıkı denetimler uygulanıyor. Bolu halkı, geçmişte yaşanan bu büyük felaketi unutmadan, geleceğe daha güvenli bir şekilde bakıyor.

# olay, Türkiye, yol, sosyal medya

28 May 2024 - 09:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

RW DEN BAHÇELİEVLERDE SATILIK DAİRE

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE GÜNEY BATI CEPHELİ DÜKKAN ÜZERİ 120 M2 KULLANIM ALANLI ÇİFT KAPALI BALKONLU ORTAK KAPALI GARAJLI DEPOLU DAİREMİZ SATI...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK KÖŞE PARSEL

YUKARISOKU MAHALLESİNDE ARÇELİK YOLUNA YAKIN KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI 919 M2 İKİZ,AYRI VİLLA VE MÜSTAKİL EV YAPIMINA UYGUN OLAN ARSAMIZ SATILIKT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN MERKEZDE SATILIK KÖŞEBAŞI ARSA

ÇIKINLAR MAHALLESİNDE 536 M2 GÜNEYDOĞU CEPHELİ KÖŞE PARSEL 3 KAT İMARLI E5 YAKINI ARSAMIZ SATILIKTIR DETAYLAR İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ... İŞLETM...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN DAĞKENTTE SATILIK

DAĞKENT MAHALLESİNDE 9+2 B-TİPİ 331 M2 ARSASI OLAN ÖN VE ARKA BAHÇESİ MEVCUT OLAN İÇ DİZAYNI YAPILI SPOD,LED AYDINLATMALI ÇİFT MUTFAKLI ÇİFT B...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN ARA KAT SATILIK DAİRE

SAĞLIK MAHALLESİNDE ARA KAT 2+1 KUZEY DOĞU YOL CEPHELİ KALİTELİ VE KULLANIŞLI DAİREMİZ SATILIKTIR PAZARLIK PAYI VARDIR DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ.....

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Rw&#039;den kültürde bulvar ve park cepheli arakat 3+1

realty world emlak dünyasının güvenilir markası kültür mahallesinde 3+1 110m2 batıdan park cepheli kuzeyden bulvar cepheli cepheleri kampanma...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN BAHÇELİEVLERDE CADDE ÜSTÜNDE DÜKKAN

BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE MUZAFFER IŞIN CADDESİ ÜZERİNDE 120M2 DOĞU CEPHELİ YAYA SÜRĶÜLASYONU YOĞUNDUR

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLDTEN BEŞKAVAKLARDA GENİŞ GÜNEY DOĞU 3+1

BEŞKAVAKLAR MAHALLESİNDE 3+1 145M2 BRÜT 130M2 NET GÜNEY DOĞU CEPHELERİ AÇIK 3 KATLI BİNANIN 3. KATI KULLANIŞLI GENİŞ MERKEZİ SAĞLIK OCA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN KÜLTÜRDE GÜNEY BATI CEPHE SİTE İÇİNDE 3+1

KÜLTÜR MAHALLESİNDE GÜNEY BATI DOĞU CEPHELİ 130M2 BRÜT 120M2 NET 3+1 ORTAK GARAJ VE SİTE İÇİ AÇIK PARK BATIDAN KANAL YOLU CEPHELİ MERKE...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Bahçelievler&#039;de 60 m2 Dükkan/Ofis, Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Bahçelievler Mahallesi&#039;nde 50. Yıl ortaokuluna komşu Dükka...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL