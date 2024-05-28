Bolu'da akran zorbalığı yetmiyormuş gibi bir de zorba veliler kavgaya dahil oldu

Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesinde iki öğrenci arasında yaşanan kavga sonrası öğrencilerden birisinin annesi okula gelerek diğer kavga eden öğrenciyi tehdit etti. Tehdit edilen öğrencinin annesi çocuğunu tehdit eden anneyi tehdit etti. Tehditlerin havada uçuştuğu olayda akran zorbalığına birde zorba veliler katılmış oldu.

Akran zorbalığına zorba veliler karıştı

Geçtiğimiz ay Atatürk ortaokul okulunda meydana gelen akran zorbalığının ardından şimdide Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yeni bir olay patlak verdi. İki öğrencinin kavgasına bu kez aileler dahil olunca kriz karakolda bitti. Okula elini koluna sallayarak giren sınıfa kadar gidip öğrencileri tehdit eden veliler mi daha zorba yoksa tekmeli tokatlı kavga eden öğrenciler mi sorusu havada asılı kaldı.

Okul Müdürünün Tavrı tepki topladı

Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri de okul müdürünün bu duruma duyarsız kalmasıydı. İddiaya göre, okul müdürü tehditler karşısında herhangi bir önlem almadı ve durumu görmezden geldi. Bu duyarsızlık hem öğretmenler hem de diğer veliler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Birçok veli, okul yönetiminden güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve tehditlerin ciddiye alınmasını talep etti.

Eğitimde Güvenlik Endişeleri

Bu olay, okullarda güvenlik konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Eğitim ortamının güvenli olması hem öğrenciler hem de öğretmenler için büyük önem taşıyor. Velilerin ve öğretmenlerin, okul yönetimlerinin tehditler karşısında daha proaktif davranmasını ve gerekli önlemleri almasını beklediği belirtiliyor. Eğitim kalitesini de olumsuz etkileyeceğinden güvenlik konusunda ihmalkar davranılması ebeveynlerin en büyük isteği

Velilerin Talepleri

Bolu'da yaşanan bu olay, eğitim kurumlarında güvenlik ve yönetim duyarlılığı konularında önemli bir örnek teşkil ediyor. Velilerin ve öğretmenlerin güvenli bir eğitim ortamı beklentisi, okul yönetimlerinin bu tür durumlarda daha dikkatli ve duyarlı olmasını gerektiriyor. İlgili makamların, olayla ilgili olarak gerekli incelemeleri yapması ve önlemleri alması büyük önem taşıyor.