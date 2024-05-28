Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya Bolu’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerin amacı yapılan yatırımları yerinde görmek ve çeşitli denetimlerde bulunmaktı. İlk olarak, Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Özkaya, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile bir süre sohbet etti.

Bölge Müdürlüğü Ziyareti

Ziyaretin ilk durağında Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve 14 Orman İşletme Müdürünün katıldığı bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, bölge müdürlüğünün 2024 yılı programları ve gerçekleşmeleri ile yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aktararak, 2024 yılı hedeflerini paylaştı.

Değerlendirmeler ve İstişareler

Toplantıda, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, genel konulara dair değerlendirmelerde bulundu ve personel ile bir süre sohbet etti. Özkaya, ormancılık faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği üzerine görüşlerini paylaştı. Ayrıca, bölgedeki ormancılık faaliyetlerinin tasarruf tedbirleri genelgesi çerçevesinde ödenek aşımına mahal vermeden yılı içerisinde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Personelle Görüşmeler

Özkaya, toplantıya katılan personele teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devamınıdiledi. Personelin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu ve iyi niyet dileklerinde bulundu. Bu verimli ziyaretin ardından Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Bolu'dan ayrıldı.

Ziyaret, bölgedeki ormancılık faaliyetlerinin yerinde incelenmesi ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın bu tür ziyaretleri, ormancılık çalışmalarının gelişimine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlıyor.