Vali Kılıç'tan eğitime tam destek: Hedef eğitim 14 projesi ile başarıyı artırma hedefi

Vali Kılıç Eğitimin Başarısını Artırmakta Kararlı

Vali Kılıç, ilimizdeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve LGS/YKS sınavlarındaki performanslarını yükseltmek amacıyla önemli bir adım attı. Valilik koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hedef Eğitim 14 Projesi" bu kapsamda hayata geçirildi.

Projenin Amacı ve Kapsamı

"Hedef Eğitim 14 Projesi," 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca, 12 Eylül'den 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu proje ile 8. sınıf öğrencilerine yönelik toplam 548 sınav, 12. sınıf öğrencilerine ise toplam 481 sınav uygulanması planlanıyor. Proje kapsamında 8. sınıf düzeyinde 2.851 öğrenci, 12. sınıf düzeyinde ise 2.442 öğrenci bu sınavlara katılacak.

Öğretmenlerin Rolü ve Danışmanlık Hizmetleri

Proje süresince, 8. sınıf öğrencilerine 496 öğretmen, 12. sınıf öğrencilerine ise 548 öğretmen danışmanlık hizmeti veriyor. Bu öğretmenler, öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için rehberlik ediyor ve ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlıyor.

Planlı Çalışmalar ve Süreç

"Hedef Eğitim 14 Projesi" kapsamında gerçekleştirilen sınavlar ve çalışmalar, okullarımızda planlı bir şekilde devam ediyor. Projenin hedefi, ilimizin sınav başarı sıralamasını daha yukarılara taşımak ve öğrencilerimizin akademik gelişimlerini en üst düzeye çıkarmaktır.

Bu proje ile, öğrencilerin sınavlara hazırlanma sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları ve başarılarını artırmaları amaçlanıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın eğitime verdiği bu destek, ilimizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve öğrencilerimizin gelecekteki başarılarına önemli katkılar sağlayacak.