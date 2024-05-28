İki yamaç paraşütü havada çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde iki yamaç paraşütünün havada çarpışması sonucu Ercan Gündoğdu hayatını kaybetti, Seda Ersöz ve Anıl Berkay Saygılı yaralandı. Kaza anı cep telefonu kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Paraşütlerin dolanmasıyla felaket geldi

Olay, dün öğlen saat 15:00 civarında Ayaş ilçesindeki yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi. Ercan Gündoğdu'nun kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz'ün hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Bu dolanma sonucu her iki paraşüt de kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Çevrede bulunanların hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine hızla müdahale edildi.

Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sonrası Ercan Gündoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gündoğdu’nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Anıl Berkay Saygılı ve Seda Ersöz ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı

Olayın ardından emniyet güçleri kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Paraşüt iplerinin nasıl dolandığı ve kaza sırasında alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

Ercan Gündoğdu’nun cenazesi memleketi Safranbolu’ya gönderildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ercan Gündoğdu, kazanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gündoğdu’nun cenazesi, memleketi Safranbolu’ya getirilerek ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Safranbolu’da gözyaşları arasında defnedildi

Ercan Gündoğdu için Safranbolu Emek Mahallesi Yunus Emre Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gündoğdu, Safranbolu Aile Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Gündoğdu’nun ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Paraşüt kazalarının önlenmesi için ne yapılmalı?

Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve yamaç paraşütü eğitimlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, yamaç paraşütü sporunun keyifli olduğu kadar tehlikeli de olabileceğini, bu nedenle her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.