Darbelere geçit yok! Suat Güner’den 27 Mayıs ve 15 Temmuz vurgusu

27 Mayıs 1960 Darbesi

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nın basın açıklamasını duyurdu. Güner, Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temellerinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atıldığını belirtti. Güner, 27 Mayıs Darbesi'nin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade etti.

“Adnan Menderes ve Demokrat Parti'nin başarısı”

CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa sürede gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattığını vurgulayan Güner, Menderes'in milletin milli ve manevi değerlerini koruma konusundaki kararlılığının altını çizdi. CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını ortadan kaldıran Menderes hükümeti, Türkçe Ezan uygulamasını sona erdirerek Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir.

“Çankaya Köşkü’ne yönelen namlular”

Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanların çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağladığını dile getiren Güner, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el konulduğunu ve seçilmiş yöneticilerin tutuklandığını belirtti. Tiyatrovari "Yassıada Yargılamaları" ile masum insanların hukuk dışı şekilde idam edildiğini ifade etti.

“Demokrasi ve milli iradeye ihanet”

Güner, idam edilenlerin sadece milletin vekilleri değil, demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olduğunu vurguladı. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun 15 Temmuz’da sahnelenmeye çalışıldığını belirtti. Ancak milletin vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarının 15 Temmuz'da son kez bozulduğunu söyledi.

“15 Temmuz’un ardından: Demokrasi zaferi”

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersin verildiğini ifade eden Güner, bu vesile ile Türkiye’de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelenin süreceğini belirtti. Güner, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

Demokrasi şehitlerine saygı

Suat Güner, demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, demokrasi uğruna can veren şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Güner, milletin iradesine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti ve darbelere karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Darbesiz bir Türkiye

Güner, gelecekte darbesiz bir Türkiye için mücadele edeceklerini belirterek, milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Bu mücadelede, demokrasi şehitlerinin hatırasına saygı göstererek, onların bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını ifade etti.