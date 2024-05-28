Altın piyasaları karıştı, cumhuriyet altını ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek günün ilk ışıkları ile düşüşe geçti
28 Mayıs Pazartesi gününün başlamasıyla birlikte en çok sorulan sorulardan biri bugün altın ne kadar oldu. Güncel altın fiyatlarının açıklanması ile altın severleri ve yatırımcıları en çok sevindiren çeyrek altın oldu. İki gün önce 3,952 liradan satılan çeyrek altın dünde yükselişini sürdürerek 3,954 liradan satışa çıktı. Bugün ise hem satıcıları hem de alıcıları şoka uğratacak bir düşüş yaşadı. Çeyrek altın bugün tam tamına 3,887 liradan alıcılarını bekliyor.
Cumhuriyet altınından rekor düşüş
Çeyrek altının bu düşüşünün ardından diğer altın fiyatları da merak konusu oldu. Gram altın günü 2.429 lira ile açarken Cumhuriyet Altını Cuma günü 15.807 liradan alıcı bulurken bugün rekor bir düşüş ile 15.550 liraya inerek vatandaşı sevindirmeye devam etti. Ons altın ise günü 2.346 lira ile açtı. İşte 28 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları.
27 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Alış: 2.429,77
Satış: 2.430,14
Ons altın fiyatı
Alış: 2.346,23
Satış: 2.346,67
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.887,64
Satış: 3.973,27
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 15.550,55
Satış: 15.844,49
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.750,98
Satış: 7.946,55
Ziynet altını fiyatı
Alış: 15.550,55
Satış: 15.844,49
Ata altın fiyatı
Alış: 16.130,77
Satış: 16.537,87
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.307,32
Satış: 1.722,50
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.219,89
Satış: 2.342,50
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.