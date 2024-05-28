Altın piyasaları karıştı, cumhuriyet altını ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek günün ilk ışıkları ile düşüşe geçti

28 Mayıs Pazartesi gününün başlamasıyla birlikte en çok sorulan sorulardan biri bugün altın ne kadar oldu. Güncel altın fiyatlarının açıklanması ile altın severleri ve yatırımcıları en çok sevindiren çeyrek altın oldu. İki gün önce 3,952 liradan satılan çeyrek altın dünde yükselişini sürdürerek 3,954 liradan satışa çıktı. Bugün ise hem satıcıları hem de alıcıları şoka uğratacak bir düşüş yaşadı. Çeyrek altın bugün tam tamına 3,887 liradan alıcılarını bekliyor.

Cumhuriyet altınından rekor düşüş

Çeyrek altının bu düşüşünün ardından diğer altın fiyatları da merak konusu oldu. Gram altın günü 2.429 lira ile açarken Cumhuriyet Altını Cuma günü 15.807 liradan alıcı bulurken bugün rekor bir düşüş ile 15.550 liraya inerek vatandaşı sevindirmeye devam etti. Ons altın ise günü 2.346 lira ile açtı. İşte 28 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları.

27 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 2.429,77

Satış: 2.430,14

Ons altın fiyatı

Alış: 2.346,23

Satış: 2.346,67

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.887,64

Satış: 3.973,27

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 15.550,55

Satış: 15.844,49

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.750,98

Satış: 7.946,55

Ziynet altını fiyatı

Alış: 15.550,55

Satış: 15.844,49

Ata altın fiyatı

Alış: 16.130,77

Satış: 16.537,87

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.307,32

Satış: 1.722,50

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.219,89

Satış: 2.342,50