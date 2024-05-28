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Başıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Türkiye'deki başıboş köpek sayısının 4 milyona yaklaştığını belirterek, bu durumun çeşitli sorunlara yol açtığını ifade etti.

Başıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış mask
Başıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış
Başıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki başıboş sokak köpeklerinin sayısının 4 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu köpeklerin hızlı çoğalması ve yer değiştirmeleri nedeniyle kayıt tutmanın zorluğuna dikkat çeken Yumaklı, çözüm için kısırlaştırma çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Başıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

Başıboş köpeklerin hızla çoğalmasıBaşıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak köpeklerinin yıl içinde 1-2 defa doğum yapabildiklerini ve her doğumda 6-8 yavru doğurduklarını belirtti. Bu hızlı çoğalma nedeniyle yerel yönetimlerin sağlıklı kayıt tutmakta zorlandığını ve net sayının belirlenemediğini vurguladı. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin nüfusunun kontrol altına alınabilmesi için bir yıl içinde toplam sayının %70'inin kısırlaştırılması gerektiğini ifade etti. Ancak son 5 yılda ortalama sadece 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini ve bir yılda en fazla 350 bin köpeğin kısırlaştırıldığını belirtti.

Kuduz riski ve sağlık tehditleriBaşıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

Yumaklı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımladığını hatırlattı. Birçok ülkenin Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yaptığını belirtti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısının ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayının iki katına yakın artarak 438 bine ulaştığını söyledi. Bu durumun insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Trafik kazaları ve başıboş köpeklerBaşıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

Yumaklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma sonucu gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti. Bu kazaların önemli bir kısmının başıboş köpekler nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Kamuoyunun desteği ve bilimsel çözüm önerileriBaşıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

Bakan Yumaklı, kamuoyunda son günlerde yapılan sağduyulu tartışmaların, görüş ve önerilerin doğru çözüme ulaşmak için son derece değerli olduğunu söyledi. Bilim insanlarının ve konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ile vatandaşların desteğiyle bu sorunun üstesinden gelinebileceğine inandığını belirtti.

Yerel yönetimlerin rolüBaşıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

Yumaklı, yerel yönetimlerin başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ancak, yerel yönetimlerin sağlıklı kayıt tutmakta ve köpeklerin sürekli yer değiştirmesi nedeniyle net sayıyı belirlemekte zorlandığını ifade etti.

Başıboş köpeklerin kısırlaştırılmasıBaşıboş sokak köpeklerinin sayısı 4 milyona yaklaşmış

Kısırlaştırmanın, başıboş köpeklerin çoğalmasını kontrol altına almanın en etkili yöntemi olduğunu belirten Yumaklı, bu süreçte yapılan çalışmaları artırmak gerektiğini söyledi. Ancak, mevcut kısırlaştırma oranlarının yetersiz olduğunu ve daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

# Sağlık, Türkiye, tarım, sosyal medya

28 May 2024 - 16:00 - Güncel

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