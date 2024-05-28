28 May 2024 - 17:00- Güncel G:

Bolu Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları nasıl? "70 Bin TL maaşla geçinemiyorum!" sözleri tepki topladı

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Bolu Gündem Yayın Grubu olarak Bolu Pazar’ında bu hafta yapmış olduğumuz canlı yayında havaların ısınmasıyla tezgahlardaki meyve ve sebze fiyatlarını sizlere aktardık. Köylülerin ürünlerinin dikkat çektiği pazarda, vatandaş fiyatlara ne dedi? İşte detaylar…

Bolu Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları nasıl? "70 Bin TL maaşla geçinemiyorum!" sözleri tepki topladı
Bolu Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları nasıl? "70 Bin TL maaşla geçinemiyorum!" sözleri tepki topladı
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Havaların ısınması fiyatlara yansıyor!

Bolu Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları nasıl?

Bolu Pazarı’nda havaların ısınmasıyla özellikle geçen hafta sebze tezgahlarındaki fiyatların bu hafta düşmüş olduğu gözlemlendi. Havaların önümüzdeki haftalarda daha da ısınmasıyla fiyatların daha makul olması esnaf tarafından bekleniyor.

Köylülerin ürünlerine vatandaş tepki gösterdi!Bolu Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları nasıl?

Pazar yerinde her hafta köylerin de ürettikleri ürünleri satmaya gelen Bolu’nun köylüleri bu hafta tereyağını 400 TL’ye satmasının ardından alışveriş yapan vatandaşlar tarafından, “iyice abarttınız! 400 liraya tereyağı mı olur? 1 hafta anca yeter” diyerek köylülere sitem ettiler.

“70 bin TL maaş alıyorum, zor geçiniyorum!”Bolu Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları nasıl?

Canlı yayın sırasında muhabirimize konuşan bir vatandaş,” Bolu Pazarı’nda bu hafta fiyatlar gayet ucuz, ama emekli nasıl geçiniyor anlamıyorum? Ben aylık 70 bin lira gelirle evim olduğu halde zor geçiniyorum” dedi. Bunun üzerine emekli bir vatandaş, “Cidden 70 bin lirayla nasıl geçinemiyor, dalga mı geçiyor?” diyerek sitemde bulundu.

Bolu Pazarı’nda fiyatlar ne durumda?Bolu Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatları nasıl?

Soğan 15 TL, patates 16 TL, karnabahar 30 TL, ıspanak 25 TL, domates ve salatalık 35-40 TL, limon 20 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 40 TL, kapya biber 60 TL, havuç 20 TL, lahana ve marul 20 TL, roka 15 TL, semizotu ve taze soğan 25 TL, dolmalık biber 55 TL. Meyvelerde ise portakal ve elma 35 TL, muz 55 TL, çilek 60 TL, ayva/nar/armut 60 TL, ejder meyvesi 120 TL, kivi 50 TL ve avokado 25 TL olarak belirlendi. Şeftali 50 TL, kiraz 125 TL, erik 75 TL, karpuz kilo 20 TL ve kavun tane 30 TL’den satışa sunuldu.

Bolu Gündem Yayın Grubu olarak her hafta Bolu Pazarı’nda canlı yayında Pazar fiyatlarını ve vatandaş görüşlerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

28 May 2024 - 17:00 - Güncel

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